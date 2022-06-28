Производят в два раза меньше света. Госстандарт запретил некоторые модели автоламп в Беларуси

Проверки, проведённые инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску в феврале – мае этого года, выявили несоответствие автоламп известных торговых марок установленным характеристикам. Об этом «Кур’еру» рассказали в отделе государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора (г. Слуцк) инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску.

Требования к автолампам

Все автомобильные лампы накаливания, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза (Евразийского экономического союза), должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (TP ТС 018/2011) и Правилам ООН.

Каждый тип автомобильной лампы должен иметь строго определённый набор характеристик. Например, лампа типа H7 на 12 Вольт имеет номинальную мощность 55 ватт и световой поток 1500 лм, а лампа типа H8 на 12 Вольт — номинальную мощность 35 ватт и световой поток 800 лм.

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Почему важен световой поток

Световой поток — это количество излучаемой световой энергии. Эта характеристика указывает, сколько света производит лампа. Световой поток измеряется в люменах (Лм). К сожалению, далеко не все производители автоламп указывают точный световой поток. А для водителя наиболее важна именно освещённость — то количество света, которое от фары попадёт на дорогу и улучшает видимость.

По результатам проверок было установлено несоответствие ламп известных торговых марок по световому потоку. В проверенных образцах он оказался в 1,2 – 2 раза меньше нормы.

Запрещены:

1.Лампы накаливания Н1 12V 55W торговой марки Stellox артикул

99-39033-SX, производитель ATH&S GmbH (Германия), завод в Китае.

2. Лампы накаливания торговой марки SCT Н3 White 24V 70W PK22s

артикул 202334, производитель SCT-Vertriebs GmbH (Германия), завод в Китае.

3. Лампы накаливания торговой марки SCT Н7 Basic 12V 55W PX26d

артикул 202907 производитель SCT-Vertriebs GmbH (Германия), завод в Китае.

Госстандарт ограничил продажу этих ламп. Ввоз и обращение этой продукции на территории Республики Беларусь запрещены.

Подробно ознакомиться с информацией о продукции, попавшей в реестр опасной, о её производителях, принятых мерах можно на ресурсе портале Госстандарта «Опасная продукция».