Как Слуцк отметит сразу два праздника на 3 июля (программа мероприятий)

В воскресенье, 3 июля, в Слуцке будут отмечать День Независимости и День города. Программу праздничных мероприятий опубликовал «Слуцкі край».



8.35. Церемония возложения венков и цветов (памятный знак жертвам Слуцкого гетто).

С 9.00:

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Митинг, посвящённый Дню Независимости (мемориальный комплекс на 14 Партизан).

Шествие участников митинга по улицам 14 Партизан и Ленина.

Церемония возложения цветов к памятнику Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям.

Центральная площадка (набережная Случи со стороны улицы Софии Слуцкой)

10.00 — 19.00. Концерт.

20.00. Театрализованное представление и праздничный концерт.

22.55. Исполнение гимна Республики Беларусь.

23.00. Праздничный фейерверк.

10.00–16.00:

Сквер за Слуцким ЦДТ

интерактивная выставочная площадка-портал времени;

выставка-подворье мастеров народных художественных ремёсел (соломоплетение, ткачество, плетение пояса, плетение ходников, вязание крючком, вышивка, керамика, белорусская кухня);

экологическая АРТ-площадка Слуцкого ЭБЦУ;

интерактивная выставочная площадка радиосвязи, выставка автомоделей.

Улица Максима Богдановича (со стороны Слуцкого ЦДТ)

арт-пространство, мастер-классы, handmade-маркет (выставка-продажа), экспресс-аквагрим;

пленэр учащихся народной студии изобразительного искусства «Вытокі», развлекательная лайт-площадка;

интерактивная площадка, фотовернисаж;

выставка «Женщины и Великая Отечественная война».

арт-площадка — спилс-карта, игра «Твистер», викторина «История Случчины», интерактивная игра «Найди пару», игра в бадминтон, зона с детскими раскрасками для малышей, настольные игры;

выставка-ярмарка;

спортивная площадка (10.00 — шашки, шахматы, тяга, жим штанги лёжа, мини-гольф).

Галерея искусств им. В.С.Садина

8.30. Передвижная выставка.

Улица Софии Слуцкой

10.00. Выставка-презентация продукции предприятий района.

Улица Виленская (от здания Слуцкого зонального узла электрической связи РУП «Белтелеком» до здания Слуцкой детской художественной школы искусств).

10.00-16.00. Выставка сельскохозяйственной, строительной, дорожной техники.

Площадка возле Слуцкой детской художественной школы искусств

10.00-16.00. Выставка детских рисунков «Краски жизни через творчество».

Стадион «Городской»

12.00. Районные соревнования по стритболу среди организаций и предприятий района.

Городской парк культуры и отдыха

17.00 – 19.00. Танцевальная программа, работа аттракционов.