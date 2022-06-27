Как Слуцк отметит сразу два праздника на 3 июля (программа мероприятий)

В воскресенье, 3 июля, в Слуцке будут отмечать День Независимости и День города. Программу праздничных мероприятий опубликовал «Слуцкі край».
8.35. Церемония возложения венков и цветов (памятный знак жертвам Слуцкого гетто).
С 9.00:
- Митинг, посвящённый Дню Независимости (мемориальный комплекс на 14 Партизан).
- Шествие участников митинга по улицам 14 Партизан и Ленина.
- Церемония возложения цветов к памятнику Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям.
Центральная площадка (набережная Случи со стороны улицы Софии Слуцкой)
10.00 — 19.00. Концерт.
20.00. Театрализованное представление и праздничный концерт.
22.55. Исполнение гимна Республики Беларусь.
23.00. Праздничный фейерверк.
10.00–16.00:
Сквер за Слуцким ЦДТ
- интерактивная выставочная площадка-портал времени;
- выставка-подворье мастеров народных художественных ремёсел (соломоплетение, ткачество, плетение пояса, плетение ходников, вязание крючком, вышивка, керамика, белорусская кухня);
- экологическая АРТ-площадка Слуцкого ЭБЦУ;
- интерактивная выставочная площадка радиосвязи, выставка автомоделей.
Улица Максима Богдановича (со стороны Слуцкого ЦДТ)
- арт-пространство, мастер-классы, handmade-маркет (выставка-продажа), экспресс-аквагрим;
- пленэр учащихся народной студии изобразительного искусства «Вытокі», развлекательная лайт-площадка;
- интерактивная площадка, фотовернисаж;
- выставка «Женщины и Великая Отечественная война».
- арт-площадка — спилс-карта, игра «Твистер», викторина «История Случчины», интерактивная игра «Найди пару», игра в бадминтон, зона с детскими раскрасками для малышей, настольные игры;
- выставка-ярмарка;
- спортивная площадка (10.00 — шашки, шахматы, тяга, жим штанги лёжа, мини-гольф).
Галерея искусств им. В.С.Садина
8.30. Передвижная выставка.
Улица Софии Слуцкой
10.00. Выставка-презентация продукции предприятий района.
Улица Виленская (от здания Слуцкого зонального узла электрической связи РУП «Белтелеком» до здания Слуцкой детской художественной школы искусств).
10.00-16.00. Выставка сельскохозяйственной, строительной, дорожной техники.
Площадка возле Слуцкой детской художественной школы искусств
10.00-16.00. Выставка детских рисунков «Краски жизни через творчество».
Стадион «Городской»
12.00. Районные соревнования по стритболу среди организаций и предприятий района.
Городской парк культуры и отдыха
17.00 – 19.00. Танцевальная программа, работа аттракционов.