Жительница Слуцка Валентина Костикова несколько лет страдала от того, что под её окнами водители постоянно парковали машины и выхлопные газы поступали прямо в квартиру. Женщина просила их этого не делать, но безрезультатно. Обращения в ГАИ давали эффект, но ненадолго. И вот, наконец, проблема решена. Валентина через «Кур’ер» благодарит за это начальника ЖЭУ-3.

«Добрый день, «Кур’ер»! Хочу поблагодарить через вашу газету начальника ЖЭУ-3 Сергея Мироновича Ковалёва за установку ограждения возле дома по Социалистической, 172, 5 подъезд, — написала Валентина. — Столько лет мучилась! Страдала от нарушителей правил парковки авто под окнами квартир подъезда. Так было и днём, и ночью. Большое ему спасибо! Теперь на этой площадке можно находиться безопасно, детки играют».

Возле подъезда были установлены полусферы, ограждающие подъезд автомобилей прямо к окнам жильцов.

Реклама

ГАИ о парковке под окнами

Если водители паркуются под окнами жилых домов — это нарушение. Такое разъяснение от Слуцкой ГАИ мы уже давали. «В данном случае водитель нарушает п.143.16 ПДД, в котором говорится, что остановка и стоянка транспортных средств запрещены на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке. За такое нарушение предусмотрено административное наказание по ст.18.22 КоАП. Водителя могут как предупредить, так и оштрафовать. Сумма штрафа может зависеть от типа транспортного средства или, например, повторности нарушения в течение года — вплоть до 10 базовых. Если жильцы видят подобное нарушение, они могут обращаться по телефону 102», — пояснили «Кур’еру» в Слуцкой ГАИ. Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.