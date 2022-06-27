В Слуцке прошла встреча с эндокринологом. Фотофакт и отзывы

В пятницу, 24 июня, в клубе Parking прошла встреча с врачом-эндокринологом Татьяной Савич. Врач рассказала девушкам, что происходит с гормональной системой во время беременности, на что обратить внимание, и ответила на вопросы из зала.

На встречу пришли 14 случчанок. Вот что сказали девушки после встречи.

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Ирина: «Мне очень встреча понравилась. Чётко, конструктивно, исчерпывающе. Обе Татьяны доступно изложили информацию. Единственное, что о менопаузе я узнала, что будет дополнительная встреча в Минске, а хотелось бы в Слуцке. А так считаю, что время потрачено с огромной пользой. Спасибо!»

Ксения: «Мне всё понравилось. Чётко и понятно изложили информацию, много чего другого узнала для себя».

Мероприятие организовал женский проект Lampa.

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория “Синлаб” работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1 рабочего дня;

отправка результатов по e-mail;

архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;

консультации экспертов;

отличные цены и программа лояльности;

надёжная защита персональных данных.

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог. В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог. В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!