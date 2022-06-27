«У меня задача — прожить ещё 40 лет». Почему пенсионерка из Новосибирска переехала в Солигорск и что её связывает с Германией

В зоне отдыха Солигорска часто можно встретить пенсионеров, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом.



В воскресенье, 12 июня, я познакомился с Валентиной Лариной. Женщина сказала, что у неё цель — прожить ещё 40 лет после уже прожитых 80.

«Выполнить мою жизненную задачу помогают вот эти палки, — сказала она, указав на принадлежности для скандинавской ходьбы. — Когда идёшь с ними, то чувствуешь, как каждый суставчик в теле воспринимает свою нагрузку».

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Валентина не местная. «Я из Новосибирска, — рассказала она. — Дочь, окончив инсти­тут, вышла замуж за немца. Теперь у меня в Германии внучка и правнучка. Что­бы ближе было к ним ездить, пересели­лись с мужем в Солигорск».

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