Хочу выразить благодарность организаторам праздника «Уголок моего детства», который прошёл в субботу днём, 25 июня.

И стар, и млад пришли на праздник. Собрались жители и гости небольших посёлков Случчины: Восток, Красная Нива и Дуброва Знаменского сельсовета. Праздник был организован и проведён Подлесским сельским домом культуры. Последний раз подобный праздник в этих местах был в начале 2000-х годов. Оттого поистине душевная беседа получилась!

Не забыли и наших долгожителей. Подарили подарки. Артисты меняли наряды. Гости дарили цветы.

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Спасибо за песни и эмоции!

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