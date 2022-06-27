О неудобствах работы передвижной почты в деревне жители Омговичей рассказали в группе _omgovichi в Instagram. А мы узнали об этом, потому что там была ссылка на нас: @kurjer.

Жители написали:

«В былые времена в нашем населённом пункте работало почтовое отделение, но его закрыли. Уже лет пять к нам в деревню ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, приезжает специально оборудованный автомобиль. Передвижная почта работает с 13.00 до 14.00. Здесь клиенты могут получить те же услуги, что и в обычном почтовом отделении. Но местные жители передвижной почтой не очень довольны.

Основные причины неудобства:

1) Один час работы почты — мало.

2) В плохие погодные условия людям негде спрятаться от дождя либо других погодных явлений.

3) Пожилым людям тяжело стоять в очереди, а места, чтобы присесть, — нет.

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Мы очень надеемся, что нас услышат и постараются сделать всё для того, чтобы люди хотели ехать к нам, а не наоборот».

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