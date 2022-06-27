Датчики газа можно установить самим. Для чего они нужны объяснили специалисты Госэнергогазнадзора

Как обезопасить жильё от взрыва газа или от скопления угарного газа, «Кур’еру» рассказали специалисты Госэнергогазнадзора. Они объяснили, почему стоит устанавливать датчик газа, какие они бывают и где правильно разместить.

«Утечку газа можно почувствовать самостоятельно или с помощью специальных приборов, — рассказала Светлана Гринчик, инспектор Госэнергогазнадзора. — Самый первый и важный показатель утечки газа – это характерный неприятный запах (напоминающий тяжёлый дух тухлых яиц и гнилого лука). К сожалению, даже пахнущий газ не является стопроцентной гарантией безопасности. Люди могут не почувствовать запах во сне или из-за сильного насморка. А могут и вовсе отсутствовать в квартире, а потом просто включить свет. Искры в выключателе будет достаточно, чтобы скопившийся газ воспламенился».

Хорошим средством, предупреждающим об утечке газа, являются датчики, которые определяют уровень загазованности помещения. В случае превышения нормы такие устройства сигналом оповещают человека об опасности.

Реклама

Существуют приборы для контроля за концентрацией природного газа (который используется в газовых плитах) и угарного газа (возникает при печном отоплении). Датчики газа существуют двух видов:

Для определения СО — окиси углерода, то есть угарного газа.

2. Для определения СН4 метана — природного газа.

Существуют приборы для определения только одного вида газа, но есть и совмещённые. Питаются они как от батарейки, так и от сети 220 Вт. Существуют разные модификации. Установка датчиков на СО стала обязательной в мини-котельных (где установлены котлы) с февраля 2022г., согласно изменениям Правил пользования газом в быту п.7.

Как устанавливать

В помещениях датчик системы контроля загазованности следует размещать на стене, на расстоянии не более 30 см от потолка. При разной высоте участков помещения датчик нужно устанавливать на участке с наибольшей высотой потолка. Датчики приборов контроля концентрации угарного газа устанавливаются на расстоянии от 1,5 до 1,8 м над уровнем пола.

Закрепляются на стену. Владельцы жилья могут сделать это самостоятельно, особой квалификации для этого не требуется.

Установка датчиков обязательна:

при первичном монтаже системы газоснабжения;

системы газоснабжения; при внесении модернизации (на основании изменения проектного решения) в существующую систему, например, при замене оборудования.

Установка датчиков на СО стала обязательной в мини-котельных (где установлены котлы) с февраля 2022г., согласно изменениям Правил пользования газом в быту п.7.

Моделей сигнализаторов достаточно много. Специалисты Госэнергогазнадзора сообщают, что участились случаи обмана потребителей, когда частные распространители ходят по домам и продают датчики по завышенным ценам. Будьте внимательны!