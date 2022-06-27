Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 20 по 26 июня. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от 💫Хмелёва💫 (@_dashenka_00)

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Публикация от Вероника Валерьевна (@hmeleva24)

 

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Публикация от Елена (@moonlight_of_your_heart)

 

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Публикация от A L I N A (@lina_leshchenko)

 

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Публикация от Елена (@moonlight_of_your_heart)

 

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Публикация от 𝐕𝐞𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧𝐜𝐡𝐢𝐤♡ (@rm_nc_hk)

 

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Публикация от Ludmila Korzun (@lvkorzun)

 

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Публикация от Диана (@tskv_di)

 

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Публикация от Svetlana (@svetlana_dejavu)

 

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Публикация от anton.borisovec (@anton.borisovec)