«Муж для меня – четвёртый ребёнок в семье». Случчанка не знает, как приучить мужа разделять обязанности по дому

В слуцкой семье с тремя детьми муж не хочет помогать по дому. Супруги конфликтуют, но заставить мужчину взять часть обязанностей на себя женщине не удаётся. Она всё делает сама, не успевает, а на себя времени совсем нет. Для женского проекта Lampa психолог разобрал ситуацию и дал советы супругам.

Все заботы – на жене

Пара поженилась рано, когда девушке было 18 лет. Первая любовь. Все беременности заканчивались родами, так появилось трое детей. Как только младшие пошли в садик, женщина вышла на работу. Муж очень долго учился, с перерывами. Как-то так сложилось, что все заботы по уходу за детьми, стирка, уборка, готовка — всем занималась жена.

До свадьбы они не говорили, кто что будет делать дома. Муж выполнял разовые просьбы — купить продукты, вынести мусор, погулять с собакой. Свободное время он посвящал своим увлечениям: ходил в походы, играл на гитаре, ну и с пивом сидел с друзьями. Когда был один ребёнок, женщина успевала, но когда один за другим появились ещё двое, то выбилась из сил.

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Дети растут, с ними нужно заниматься, развивать, играть, ходить куда-то. Жена разрывается между домом, детьми и работой, в итоге ничего толком не успевает. «Муж для меня – четвёртый ребёнок в семье, дополнительная нагрузка», — говорит она. Женщина устаёт, на себя времени нет. Не то что за модой следить, ходить к парикмахеру или рисовать, что она очень любила раньше, выспаться некогда. Муж очень неохотно проводит время с семьёй, предпочитает не обременять себя. Если жена о чём-то просит, то старается найти причину, чтобы этого не делать. В итоге — бесконечные ссоры, дети растут в окружении недовольства родителей друг другом. Добиться, чтобы распределить обязанности на постоянной основе, женщина не может. Как разрешить эту ситуацию, она не знает.

«Не договорились на берегу»

«Ситуация непростая, потому что, как говорится, не договорились на берегу, прежде чем отправляться в плавание. Вероятно, что в этой семье нет доверительных дружеских отношений. Большая ошибка не только этой пары, но и многих других в том, что молодые люди не обсуждают до брака вопросы быта. Не делятся своими представлениями о том, кто что будет делать. А эти представления часто диаметрально противоположны. Возможно, муж не был готов к такому количеству детей и возникшей в связи с этим ответственности. Он ищет зону комфорта, не хочет оттуда выходить, именно поэтому возникают конфликты. Для социума он исполняет социальную роль многодетного отца, а для жены — роль четвёртого ребёнка», — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик.

Как исправить ситуацию:

1. Поручать мужу дела, которые он точно сделает. Мужчины ценят только то, во что вкладывают силы, деньги и время. Например, если сломался телевизор, обращайтесь к мужу. Не заставляйте с криком, а используйте магические фразы: «Ты в этом разбираешься лучше», «У тебя хороший вкус», «В прошлый раз твоя покупка была удачной». Даже если со скрипом, тяжело, медленно и неохотно.

2. Озвучивать свои потребности и правильно формулировать просьбу о помощи. Говорите не намёками. Просьбы должны быть чёткими и конкретными. Между фразами «Я тебя сто раз просила отвезти ребёнка в детский сад!» и «Я сегодня не справлюсь без твоей помощи, поэтому отвези, пожалуйста, дочь в сад» есть огромная разница. Грубые, директивные интонации в стиле «должен, обязан, сколько раз повторять» только усугубят желание не делать то, о чём просят.

3. Серьёзно поговорить. Накрыть стол, пригласить мужа, спокойно поговорить. Без упрёков и обвинений. Сказать можно примерно следующее: «Мне сложно справляться самой, я вижу в тебе поддержку и опору. Давай действовать вместе».

4. Уделять время себе. О необходимости уделить время себе нужно говорить вслух, чтобы не только муж, но и дети об этом знали. Это должно войти в привычку. Выработайте для себя маленькие ритуалы в виде кофе по утрам, чтения перед сном, прогулки с приятельницей.

5. Не решать за мужа все его проблемы, он не ребёнок. Свои вещи он может сложить сам, на своём столе прибраться тоже, разогреть себе еду и т.д.

6. Быть благодарной. Не забывайте мужа благодарить за помощь. «Спасибо, ты такой молодец!», «Лучше тебя бы никто не справился».