Средняя зарплата в Слуцком районе выросла на 29,5 рубля. Соседи тоже в плюсе

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата за май в Слуцком районе составила 1 357,9 рубля. Это на 29,5 рубля больше, чем в апреле.

Солигорский, Копыльский, Любанский и Стародорожский районы прибавили в зарплате — плюс 323,7 рубля, 83,6 рубля, 70,2 рубля и 36,8 рублей соответственно.

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Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».