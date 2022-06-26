Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячу рублей алиментов

Onliner / Александр Владыко
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Необычная ситуация разворачивается в Гродненской области. Тщательное исполнение законов со стороны контролеров привело к такой ситуации: едва отметив 18-летие, Карина стала должником по коммунальным услугам, которыми пользуется её отец, и лишилась половины стипендии. При этом сам отец должен ей алиментов на 21 тыс. рублей — и никто ничего не может сделать, пишет Onliner.

Сейчас Карина учится в медколледже Слонима, а родилась в Гродно, где её молодые родители налаживали семейную жизнь. Получилось у них плохо. Мама Ольга говорит про бывшего мужа Сергея, что «человек вёл аморальный образ жизни».

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— Я уехала домой, в Слонимский район, а потом познакомилась с другим мужчиной и переселилась к нему — в Пружанский.

Там Ольга живёт и теперь, заведуя местным фельдшерско-акушерским пунктом.

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов
Фото: Александр Ружечка / Onliner
— Через какое-то время я подала на алименты. Сергей получал зарплату, будучи рабочим на разных предприятиях. Иногда платил сам, потом не платил, ещё в течение года деньги переводила его мама. Я особенно их не трогала: платят — хорошо, не платят несколько месяцев — напомню.

Но последние годы стала трогать. Алименты пришлось забирать (пытаться забирать) через уголовное дело, исполнителей и решение суда. Чаще всего ответ Ольга получала такой: денег на счетах нет, мужчина нигде не работает.

— Весной 2018 года Сергей поранил свою сожительницу и отправился в колонию. После моих настойчивых просьб исполнительный лист отправили по месту его нахождения. Думала, они же там работают, получают что-то — вот пусть и отдаёт положенную часть. Из колонии мне отвечали, что человек работать не хочет.

А однажды Ольге позвонили с почты и сказали, что пришёл перевод на 43 копейки.

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

— Забери, говорят, а то нам придётся их обратно отправлять. Забрала.

Потом оказалось, что это дало Сергею отсрочку в возбуждении уголовного дела на три месяца: деньги-то переводил.

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

Ольга начала беспокоить систему судебных исполнителей. Но получалось безрезультатно. Даже не по смыслу — по форме. То подписи электронной в заявлении не хватает, то не могут принять жалобу, потому что нужна была устная вместо письменной — или наоборот, она уже и сама не помнит. На систему она зла.

— Вы же, если государству должны, с обязанными лицами за ручку ходите всем отделом. А этот что? Как-то всё так просто: нет денег и нет.

Выйдя из колонии, бывший муж устроился на работу, но в начале этого года нарушил какие-то условия и снова попал — на этот раз в арестный дом. Всего два месяца, но за это время он потерял работу, и теперь его никуда не берут. Ольга объясняет всё это эмоционально.

— После «Калыханкі» домой не пришёл… Спасибо, конечно. Арестовали за нарушение режима. В прошлом году он хоть что-то периодически присылал, а теперь дома сидит без работы. Помогли так помогли. Не нужно его сажать — пусть идёт работает! Я не хочу опять 48 копеек.

По последним официальным подсчётам, Сергей должен Карине и Ольге 21 387 рублей.

А Карина должна стране

И с этим долгом система сработала как по маслу.

Когда в семье появилась девочка, родители прописали её в квартире отца и бабушки. Ольга на тот момент была зарегистрирована в рабочем общежитии. Прописали и прописали. Когда Ольга уехала от мужа, дочке было чуть больше года. С тех пор отношения с отцом она не поддерживает — редкие звонки, которые больше напрягают.

— Его мама умерла, квартира перешла по наследству Сергею и его брату. Тот свою долю продал, пока Сергей сидел, в надежде, что он выйдет и свою тоже продаст. Но несовершеннолетняя Карина, прописанная там, испортила им схему.

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

В какой-то момент у Сергея начал копиться долг по коммунальным платежам. Сейчас он составляет около 1,5 тысячи рублей. Обо всём этом Ольга и Карина узнали вынужденно-случайно, когда 8 апреля с карты Карины сняли чуть больше 120 рублей (долг + комиссии). Это сработала система АИС ИДО.

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

— Она учится в Слониме, на втором курсе медколледжа, будущий фельдшер скорой помощи. Средний балл — 8,3, повышенная стипендия — 113 рублей. Оказывается, это чтобы оплатить папе долг за «коммуналку».

Позвонили в РКЦ.

— «Солидарная задолженность» — выучили красивое словосочетание и повторяют мне его. Номер счёта нашли, а позвонить и предупредить номер телефона не нашли? Долг начал накапливаться, когда Карине исполнилось 18 лет, — уже год прошёл, не могли предупредить, что ли?

Ольга точно не знает, кому адресно слать свои претензии, поэтому винит в равной степени и коммунальную службу, и судебных исполнителей.

— Где это видано, чтобы снимали больше 100% от ежемесячных выплат? Потом, видно, спохватились, в мае вернули 56 рублей, а потом снова сняли — теперь уже «по закону».

Больше всего маму Карины взбесило то, что и её долгом в отношении бывшего мужа, и делом Карины как должницы занималась одна и та же исполнитель (это законом не запрещено: разные производства — разные основания взыскания задолженности).

— Вы что, не знакомы со мной? Проще же снять, и всё. Говорит, что посылали какое-то предупреждение по месту прописки. Издеваются.

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

Ответ на жалобу:

Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

Судя по материалам исполнительного дела, долг Карины перед государством на 102 рубля теперь закрыт. Мы обратились к исполнителю, которая занималась этим делом, за уточнениями, но ответа не дождались. Все заняты, понятно.

Пикантность в том, что сам долг из почти 1,5 тыс. не исчез.

— Я не знаю, кому в голову придёт потом ещё снять: одно дело закрыли, новое откроют. Поэтому выписала Карину из Гродно и прописала в своей деревне. Знала бы, заранее бы так сделала. Выписали легко, никто на долг не посмотрел. А он будет только расти, потому что, как только Сергей найдёт работу, в первую очередь у него будут списывать алименты.
Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячю рублей алиментов

Я предложила исполнительнице: пусть бывший муж продает квартиру (долю), расплачивается с долгами и переезжает в деревню, чтобы жить по средствам. Нельзя, отвечает, «это единственное место проживания».

Как-то неправильно: ребёнок начинает взрослую жизнь, старается: образование, автошкола, цели. Чтобы что? «Папа, я заплачу, можешь не работать и про алименты не волнуйся». Не охрана материнства и детства, а охрана алкоголизма.

Комментарий ОПИ

— Законодательством определено, что оплата ЖКУ производится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. Однако существуют те, которые в силу различных причин либо целенаправленно уклоняются от оплаты полученных услуг, либо не в состоянии заплатить, либо не знают своих обязанностей, — рассказала Василиса Эртман, начальник отдела принудительного исполнения Октябрьского района Гродно.

В такой ситуации оказалась женщина, история которой описана в материале.

Но, как известно многим, незнание закона не освобождает от ответственности, в том числе и оплаты по долгам и обязательствам.

Полагаем, нужно обратить внимание тех, кто попадает в такие ситуации, на необходимость обращаться к организациям ЖКХ за соответствующими разъяснениями, а также за квалифицированной юридической помощью, в том числе к органам юстиции, если уж ситуация дошла до принудительного исполнения.

При этом напоминаем, что и здесь существуют свои правила, установленные законодательством об обращениях граждан, которые нельзя игнорировать. Например, родители совершеннолетних детей могут обратиться от их имени, имея доверенность с соответствующими полномочиями, так как дети уже совершеннолетние и обладают полной дееспособностью.

Если вы имеете долю в квартире либо зарегистрированы в ней, то у вас есть как права, так и обязанности, в первую очередь бремя её содержания — солидарная ответственность.

К сожалению, решая проблемы долгов принудительно, мы видим, что чаще всего причина попадания в долговую ситуацию кроется в незнании законодательства и в непонимании последствий совершаемых действий.

По вопросу взыскания алиментов разъясняем, что действующим законодательством Республики Беларусь не предусмотрено принудительное трудоустройство лиц, обязанных выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. В случае уклонения от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей более трёх месяцев в течение года предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь.