Со стипендии девушки списали долг по «коммуналке» отца, который должен ей 21 тысячу рублей алиментов

Необычная ситуация разворачивается в Гродненской области. Тщательное исполнение законов со стороны контролеров привело к такой ситуации: едва отметив 18-летие, Карина стала должником по коммунальным услугам, которыми пользуется её отец, и лишилась половины стипендии. При этом сам отец должен ей алиментов на 21 тыс. рублей — и никто ничего не может сделать, пишет Onliner.

Сейчас Карина учится в медколледже Слонима, а родилась в Гродно, где её молодые родители налаживали семейную жизнь. Получилось у них плохо. Мама Ольга говорит про бывшего мужа Сергея, что «человек вёл аморальный образ жизни».

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— Я уехала домой, в Слонимский район, а потом познакомилась с другим мужчиной и переселилась к нему — в Пружанский.

Там Ольга живёт и теперь, заведуя местным фельдшерско-акушерским пунктом.

— Через какое-то время я подала на алименты. Сергей получал зарплату, будучи рабочим на разных предприятиях. Иногда платил сам, потом не платил, ещё в течение года деньги переводила его мама. Я особенно их не трогала: платят — хорошо, не платят несколько месяцев — напомню.

Но последние годы стала трогать. Алименты пришлось забирать (пытаться забирать) через уголовное дело, исполнителей и решение суда. Чаще всего ответ Ольга получала такой: денег на счетах нет, мужчина нигде не работает.

— Весной 2018 года Сергей поранил свою сожительницу и отправился в колонию. После моих настойчивых просьб исполнительный лист отправили по месту его нахождения. Думала, они же там работают, получают что-то — вот пусть и отдаёт положенную часть. Из колонии мне отвечали, что человек работать не хочет.

А однажды Ольге позвонили с почты и сказали, что пришёл перевод на 43 копейки.

— Забери, говорят, а то нам придётся их обратно отправлять. Забрала.

Потом оказалось, что это дало Сергею отсрочку в возбуждении уголовного дела на три месяца: деньги-то переводил.

Ольга начала беспокоить систему судебных исполнителей. Но получалось безрезультатно. Даже не по смыслу — по форме. То подписи электронной в заявлении не хватает, то не могут принять жалобу, потому что нужна была устная вместо письменной — или наоборот, она уже и сама не помнит. На систему она зла.

— Вы же, если государству должны, с обязанными лицами за ручку ходите всем отделом. А этот что? Как-то всё так просто: нет денег и нет.

Выйдя из колонии, бывший муж устроился на работу, но в начале этого года нарушил какие-то условия и снова попал — на этот раз в арестный дом. Всего два месяца, но за это время он потерял работу, и теперь его никуда не берут. Ольга объясняет всё это эмоционально.

— После «Калыханкі» домой не пришёл… Спасибо, конечно. Арестовали за нарушение режима. В прошлом году он хоть что-то периодически присылал, а теперь дома сидит без работы. Помогли так помогли. Не нужно его сажать — пусть идёт работает! Я не хочу опять 48 копеек.

По последним официальным подсчётам, Сергей должен Карине и Ольге 21 387 рублей.

А Карина должна стране

И с этим долгом система сработала как по маслу.

Когда в семье появилась девочка, родители прописали её в квартире отца и бабушки. Ольга на тот момент была зарегистрирована в рабочем общежитии. Прописали и прописали. Когда Ольга уехала от мужа, дочке было чуть больше года. С тех пор отношения с отцом она не поддерживает — редкие звонки, которые больше напрягают.

— Его мама умерла, квартира перешла по наследству Сергею и его брату. Тот свою долю продал, пока Сергей сидел, в надежде, что он выйдет и свою тоже продаст. Но несовершеннолетняя Карина, прописанная там, испортила им схему.

В какой-то момент у Сергея начал копиться долг по коммунальным платежам. Сейчас он составляет около 1,5 тысячи рублей. Обо всём этом Ольга и Карина узнали вынужденно-случайно, когда 8 апреля с карты Карины сняли чуть больше 120 рублей (долг + комиссии). Это сработала система АИС ИДО.

— Она учится в Слониме, на втором курсе медколледжа, будущий фельдшер скорой помощи. Средний балл — 8,3, повышенная стипендия — 113 рублей. Оказывается, это чтобы оплатить папе долг за «коммуналку».

Позвонили в РКЦ.

— «Солидарная задолженность» — выучили красивое словосочетание и повторяют мне его. Номер счёта нашли, а позвонить и предупредить номер телефона не нашли? Долг начал накапливаться, когда Карине исполнилось 18 лет, — уже год прошёл, не могли предупредить, что ли?

Ольга точно не знает, кому адресно слать свои претензии, поэтому винит в равной степени и коммунальную службу, и судебных исполнителей.

— Где это видано, чтобы снимали больше 100% от ежемесячных выплат? Потом, видно, спохватились, в мае вернули 56 рублей, а потом снова сняли — теперь уже «по закону».

Больше всего маму Карины взбесило то, что и её долгом в отношении бывшего мужа, и делом Карины как должницы занималась одна и та же исполнитель (это законом не запрещено: разные производства — разные основания взыскания задолженности).

— Вы что, не знакомы со мной? Проще же снять, и всё. Говорит, что посылали какое-то предупреждение по месту прописки. Издеваются.

Ответ на жалобу:

Судя по материалам исполнительного дела, долг Карины перед государством на 102 рубля теперь закрыт. Мы обратились к исполнителю, которая занималась этим делом, за уточнениями, но ответа не дождались. Все заняты, понятно.

Пикантность в том, что сам долг из почти 1,5 тыс. не исчез.

— Я не знаю, кому в голову придёт потом ещё снять: одно дело закрыли, новое откроют. Поэтому выписала Карину из Гродно и прописала в своей деревне. Знала бы, заранее бы так сделала. Выписали легко, никто на долг не посмотрел. А он будет только расти, потому что, как только Сергей найдёт работу, в первую очередь у него будут списывать алименты.

Я предложила исполнительнице: пусть бывший муж продает квартиру (долю), расплачивается с долгами и переезжает в деревню, чтобы жить по средствам. Нельзя, отвечает, «это единственное место проживания».

Как-то неправильно: ребёнок начинает взрослую жизнь, старается: образование, автошкола, цели. Чтобы что? «Папа, я заплачу, можешь не работать и про алименты не волнуйся». Не охрана материнства и детства, а охрана алкоголизма.

Комментарий ОПИ

— Законодательством определено, что оплата ЖКУ производится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. Однако существуют те, которые в силу различных причин либо целенаправленно уклоняются от оплаты полученных услуг, либо не в состоянии заплатить, либо не знают своих обязанностей, — рассказала Василиса Эртман, начальник отдела принудительного исполнения Октябрьского района Гродно.

В такой ситуации оказалась женщина, история которой описана в материале.

Но, как известно многим, незнание закона не освобождает от ответственности, в том числе и оплаты по долгам и обязательствам.

Полагаем, нужно обратить внимание тех, кто попадает в такие ситуации, на необходимость обращаться к организациям ЖКХ за соответствующими разъяснениями, а также за квалифицированной юридической помощью, в том числе к органам юстиции, если уж ситуация дошла до принудительного исполнения.

При этом напоминаем, что и здесь существуют свои правила, установленные законодательством об обращениях граждан, которые нельзя игнорировать. Например, родители совершеннолетних детей могут обратиться от их имени, имея доверенность с соответствующими полномочиями, так как дети уже совершеннолетние и обладают полной дееспособностью.

Если вы имеете долю в квартире либо зарегистрированы в ней, то у вас есть как права, так и обязанности, в первую очередь бремя её содержания — солидарная ответственность.

К сожалению, решая проблемы долгов принудительно, мы видим, что чаще всего причина попадания в долговую ситуацию кроется в незнании законодательства и в непонимании последствий совершаемых действий.

По вопросу взыскания алиментов разъясняем, что действующим законодательством Республики Беларусь не предусмотрено принудительное трудоустройство лиц, обязанных выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. В случае уклонения от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей более трёх месяцев в течение года предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь.