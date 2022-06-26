«На 350 рублей пенсии не проживёшь». Как минчанка торгует цветами на Комаровке

— На этом участке стоял старенький домик бабушки мужа. А мы с мужем и сыном жили недалеко, на улице Казинца, в обычной квартире. Когда бабушка умерла, решили переехать сюда. Все накопленные деньги вложили в строительство дома. Я ушла из общепита и стала потихоньку отсаживать участок. Поначалу никто моё увлечение всерьёз не воспринимал. Муж даже подумать не мог, какой цветочный рай в итоге получится.

— А где картошка? Где грядки? — удивляемся мы.

— О-о-ой, нет! Мы уже давно от этого отошли.

Столько лет помогали бабушке копать картошку, что я сразу решила: у меня такого не будет. Только помидоры в теплице выращиваю, огурцы и зелень. А остальное место — под цветы.

Как это часто бывает, хобби быстро переросло в бизнес. Чтобы покупать дорогие коллекционные сорта, нужны были деньги. Так минчанка пришла к идее торговать цветами на Комаровке.

На рынке пенсионерка арендует места с марта по октябрь. Помимо срезанных цветов — пионов и роз — Марина Валентиновна продаёт многолетние растения. Это клематисы, ирисы, декоративные клёны, хосты с необычными разноцветными листьями и многое другое (мы пытались запоминать все названия, а потом бросили эту затею). Осенью спросом пользуются корни цветов — люди покупают их для своих участков.

Сейчас сезон активного цветения пионов, поэтому все наше внимание им. По словам Марины Валентиновны, в бутонах на участке остались только поздние сорта, ранние и средние уже срезаны. То есть это десятая часть от всей красоты, которая здесь была.

Самая востребованная у покупателей — бело-розовая гамма. А вот сорт пионов мало кого интересует, лишь бы стоили дешевле, рассказывает пенсионерка. Хотя в последнее время появились ценители — те, кто разбирается в коллекционных цветах.