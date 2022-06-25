У белорусских медиков появятся новые стимулирующие выплаты, сообщает 1prof.by.

Поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко о введении новых надбавок медикам закреплено в Указе № 206 от 21 июня 2022 года. Дополнительные стимулирующие выплаты будут положены абсолютно всем категориям медработников. Сумма надбавок будет зависеть от сложности и интенсивности работы, которую выполняет специалист.

Ощутимее всего вырастут зарплаты у медсестёр и врачей «скорой», приёмных отделений больниц, участковой службы, а также у работников реанимации, анестезиологии и отделений для пациентов с инсультами. Такая информация содержится в проекте постановления Министерства здравоохранения.

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Однако из-за стабилизации в стране ситуации с коронавирусом и переходом поликлиник и больниц на обычный режим работы, так называемые «ковидные» надбавки для медиков будут отменены.