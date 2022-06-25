В Беларуси в январе – мае 2022 года организациями всех форм собственности построено 16,2 тыс. новых квартир, об этом рассказывает Myfin.by.

В эксплуатацию было введено 1 481 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

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По данным Белстата о жилищном строительстве, в январе – мае для тех, кто состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 613,1 тыс. квадратных метров общей площади. Это 41,4% от общего объёма введённого жилья.

Из общего объёма введённого жилья для состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий построено с использованием господдержки 459,7 тыс. квадратных метров.

Вот как выглядит статистика по регионам (инфографика с сайта Белстата):

В сельских населённых пунктах введено 461,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,2% от общего ввода по республике, сообщает Белстат.