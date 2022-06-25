Чтобы чувствовать себя хорошо, практически всем людям нужно хотя бы иногда посещать фестивали, праздники и другие большие мероприятия. Это актуально даже для ярых интровертов — да, после такой встряски будет необходимо восполнить заряд своей «социальной батарейки», но без общения никак не обойтись. Учёные считают, что необходимость регулярного общения с людьми обусловлена тем, что человеческий мозг в большей степени эволюционировал для поддержки социальных связей. Однако сегодня всё больше людей по разным причинам изолируются от общества — иногда по своему желанию, а иногда вынужденно (вспомните пик коронавирусных ограничений). Исходя из всего этого, логично предполагать, что изоляция каким-то образом влияет на состояние мозга. Недавно учёные в очередной раз решили это проверить.

Как общение влияет на здоровье мозга

Разные группы исследователей регулярно изучают взаимосвязь между социальной активностью человека и состоянием его головного мозга. Например, в 2021 году учёные создали карту головного мозга 7 000 людей и изучили отделы, которые отвечают за социальное взаимодействие. Было выяснено, что эти области тесно связаны с умением человека принимать правильные решения, запоминать информацию, поддерживать мотивацию, контролировать эмоции и так далее. То есть регулярность общения с людьми напрямую влияет на самые разные способности нашего организма.

Что будет, если ни с кем не разговаривать

В ходе новой научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Neurology, исследователи решили внимательнее изучить то, как социальная активность влияет на серое вещество. Для справки отметим, что серым веществом принято называть внешний слой головного мозга, который состоит из нейронов. В ходе научной работы исследователи сравнили состояние мозга 500 000 редко общающихся людей в возрасте 57 лет с показателями 32 000 социально активных добровольцев.

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Сравнение показало, что у людей с дефицитом общения наблюдается более плохие познавательные способности: у них хуже память и время реакции, а также меньший объём серого вещества во многих частях мозга. Например, объём серого вещества оказался ниже в височной области, которая обрабатывает звуки и играет большую роль в долговременном запоминании информации. То же самое можно сказать и про лобную долю, которая отвечает за концентрацию внимания и планирование. К тому же у социально изолированных людей наблюдались процессы, которые участвуют в развитии болезни Альцгеймера.

Почему одиночество разрушает мозг

Одиночество плохо влияет на состояние головного мозга — теперь это ясно. Но из-за чего именно происходит уменьшение объёма серого вещества, учёные точно не знают. В большинстве случаев при отсутствии общения люди сильно страдают от стресса. Получается, причиной разрушения мозга может быть стресс, вызванный недостатком общения.

Но есть и другое предположение — возможно, при отсутствии общения человеческий мозг не получает нагрузку, достаточную для поддержания его в тонусе. Однажды учёные изучили головной мозг водителей такси, которые вынуждены запоминать огромное количество маршрутов. Оказалось, что у них довольно большой объём гиппокампа — части мозга, которая играет большую роль в пространственной памяти, необходимой для навигации. То есть, чем чаще человек использует разные области своего мозга, тем лучше они тренируются. Исходя из этого можно предположить, что при общении мозг человека тоже хорошо работает и тренируется, а при отсутствии социальных связей он начинает деградировать.

Как сохранить здоровье мозга

Для поддержания хорошей работы головного мозга его нужно постоянно развивать. Делать это можно самыми разными способами, начиная от чтения книг и заканчивая решением математических задач. Но ещё лучше, если человек регулярно изучает что-то новое вроде языка или музыкального инструмента — в ходе этих занятий активно формируются новые нейронные связи, что непременно улучшает скорость мышления, память и другие функции головного мозга. Конечно же, нельзя забывать про ведение активного образа жизни и соблюдение здорового питания.

Исходя из результатов описанного выше исследования, получается, что для здоровья мозга нужно регулярно общаться с людьми. У молодых людей с этим вряд ли могут возникнуть серьёзные проблемы. А вот с пожилыми людьми нужно что-то делать — авторы научной работы предлагают проводить для социально изолированных людей массовые мероприятия, где они смогут общаться.