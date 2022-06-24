Недавно прочла публикацию о рейде в местах незаконного купания. Так вот, хочу высказать своё мнение.

Уважаемые читатели, скажите, в какой из деревень остались бани? Я часто вижу, как люди просто моются в речке летом. А где людям мыться, если, например, в Огородниках бани давно нет, в Ячево — бани нет и во многих других сёлах — тоже. А в Козловичах люди ходят в ФОК не только поплавать, но и помыться.

Раньше бани были в каждой деревне, и это было нормально. Сейчас одна городская баня на весь город и район. Если у человека дома нет душевой кабины или ванной, куда он должен ходить, чтобы вымыться?

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Люди летом вечером иногда ходят на речку просто помыться. Так что, им тоже должны выписать предупреждение? Или они должны мыться один раз в год? В деревне люди вообще не моются или в тазике. А теперь что — и в речке нельзя? Или у нас существуют только те люди, у которых есть все блага в доме?

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