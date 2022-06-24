Люди недели: слуцкие мастера-рукодельники, чиновники, активисты и другие

В последнее время героями «Кур’ера» становились разные трудолюбивые и увлечённые случчане. Например, Андрей Писарик, который объединил соседей и украсил свой подъезд. Или Владимир Горбенко, староста Бокшицкого сельисполкома, который помогает благоустраивать деревню Городище.
О них и других героях читайте в нашем обзоре.
Геннадий Казимирович
Геннадий Казимирович работает инструктором по пулевой стрельбе в тире в Слуцком городском парке культуры и отдыха. Чтобы привлечь внимание к своему заведению, он установил возле входа скульптуру робота-инопланетянина с пулемётом. Фигуру случчанин сделал сам из металлолома: сварил и покрасил.
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Светлана Анисенко
Светлана Анисенко — молодая случчанка, одна из авторов женского журнала Lampa. Она несколько лет выбрасывает мусор раздельно и поделилась своим опытом с читателями. Для сортировки мусора ей нужны всего лишь две небольшие мусорные корзины и бумажный пакет для макулатуры. А обратившись в службу «115» случчанка добилась того, что в её дворе установили три новых контейнера для раздельного сбора отходов.
- Жительница Слуцка несколько лет выбрасывает мусор раздельно… Вот её опыт и очень простые советы, как это работает
Андрей Писарик
Андрей Писарик — случчанин, который живёт в пятиэтажке на улице Ленинской. Он с помощью соседей сделал свой подъезд образцово-показательным: чистым, с цветами, украшениями и аккуратным двором. А когда у кого-то в подъезде рождается ребёнок, Андрей встречает семью, украшая подъезд шариками. Вдохновляет соседей на помощь по подъезду случчанин очень просто: общается с ними и сам подаёт пример.
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Александр Дузенко
Александр Дузенко — 76-летний пенсионер из Слуцка, бывший военный. Он десять лет украшает территорию возле своего подъезда фигурками, которые сам делает из пластиковых бутылок и старых шин. Персонажи, которых создаёт случчанин — это герои мультфильмов, разные животные и птицы. В 2018 году Александр Дузенко занял первое место в номинации «Наш дом» районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». В областном этапе конкурса «Ветеранское подворье» стал третьим. «Какой он молодец всё-таки!» — отзываются об Александре соседи.
- «Какой он молодец всё-таки!». 76-летний случчанин украшает территорию возле подъезда поделками из отходов
Василий Мирошниченко
Василий Мирошниченко — уроженец Северной Осетии, который живёт в Слуцке. В 2020 году он установил в городе мемориальную доску своему земляку — генералу Иссе Плиеву, который участвовал в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков. Для того, чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Мирошниченко обратился в Слуцкий райисполком, получил разрешение там, затем разработал проект, который долго согласовывал в Миноблисполкоме. Все работы и саму доску энтузиаст оплатил из своего кармана.
- «Не вижу причины не сделать музей». Как житель Слуцка по своей инициативе установил в городе мемориал
Евгений Федорович
Евгений Федорович — травмотолог-ортопед Слуцкой больницы, он работает в отделении травматологии и в поликлинике, а также является мануальным терапевтом. Евгений дал советы читателям «Кур’ера», которые работают на огороде. Он рекомендует на грядках ходить босиком, использовать пояс-бандаж, а также перед работами делать по утрам зарядку.
- «Каждый из прохожих — мой пациент». Слуцкий врач рассказал, как не навредить спине и ногам во время работы на огороде
Уладзімір Гарбенка
Уладзімір Гарбенка — старшыня Бокшыцкага сельвыканкама Слуцкага раёна. Разам з жыхарамі свайго сельсавета ён удзельнічае ў добраўпарадкаванні наваколля. Дзякуючы працы, ў тым ліку, Уладзіміра Віктаравіча, у вёсцы Гарадзішча ўдалося стварыць музей. Ён знайшоў сродкі на дзіцячую гульнёвую пляцоўку ў мясцовым грамадскім парку, а таксама ўсталяваў каваны падстрэшак на каплічцы, якую разам пабудавалі гарадзішчанцы на могілках.
- Як жыхары вёскі Гарадзішча пад Слуцкам аб’ядналіся ў грамаду і добраўпарадкоўваюць наваколле
Галіна Грак
Галіна Грак — стараста вёскі Гарадзішча Слуцкага раёна. Яшчэ пры папярэдняй старасце, Яўгеніі Сыцько, яна стала разам з землякамі ўдзельнічаць у добраўпарадкаванні роднай вёскі. А ўжо пры «старасцінстве» Галіны Грак узнікла футбольная пляцоўка ў мясцовым парку. Таксама Галіна Вадзімаўна сама даглядае парк, поле там кветкі і прыбірае, калі даробіць працу на ўласным агародзе. Яна працягвае справу сваёй папярэдніцы і арганізуе гарадзішчанскую грамаду на добрыя справы.
Александр Хоревич
Александр Хоревич 1 июля прошлого года стал председателем Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству. Недавно он рассказал, что в этом году построили и планируют построить в Слуцке. Например, уже сдана в эксплуатацию пятиэтажка для многодетных семей и планируется сдать ещё два многоквартирных дома, продолжается строительство нового микрорайона многоэтажек на «Чехова», проектируется новый мост через Бычок, обустраиваются новые микрорайоны частной застройки.
- Новый микрорайон в 12-м городке и многое другое. Зампред Слуцкого райисполкома рассказал про застройку города
Мікола Мамоцька
Мікола Мамоцька — 75-гадовы жыхар вёскі Новая Ніва Слуцкага раёна, пенсіянер. Ён трыццаць год працаваў настаўнікам працы ў школе №7. А цяпер трымае ў вёсцы статак коз ў 60 галоў, 15 пчаліных сем’яў і 19 курэй. Мікола вядзе здаровы лад жыцця. Калі прапануюць спіртное, заўсёды адказвае: «Піць нельга, маці сварыцца будзе». Жыццём мужчына задаволены. У горадзе апошні раз быў год таму.
- «Піць нельга, маці сварыцца будзе». Пра людзей, якія жывуць у вёсцы Новая Ніва пад Слуцкам