Люди недели: слуцкие мастера-рукодельники, чиновники, активисты и другие

В последнее время героями «Кур’ера» становились разные трудолюбивые и увлечённые случчане. Например, Андрей Писарик, который объединил соседей и украсил свой подъезд. Или Владимир Горбенко, староста Бокшицкого сельисполкома, который помогает благоустраивать деревню Городище.

О них и других героях читайте в нашем обзоре.

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Геннадий Казимирович

Геннадий Казимирович работает инструктором по пулевой стрельбе в тире в Слуцком городском парке культуры и отдыха. Чтобы привлечь внимание к своему заведению, он установил возле входа скульптуру робота-инопланетянина с пулемётом. Фигуру случчанин сделал сам из металлолома: сварил и покрасил.

сделал фигуру робота в парке «В каком-то фантастическом фильме увидел похожее существо». Случчанин рассказал, из каких бросовых запчастей

Светлана Анисенко

Светлана Анисенко — молодая случчанка, одна из авторов женского журнала Lampa. Она несколько лет выбрасывает мусор раздельно и поделилась своим опытом с читателями. Для сортировки мусора ей нужны всего лишь две небольшие мусорные корзины и бумажный пакет для макулатуры. А обратившись в службу «115» случчанка добилась того, что в её дворе установили три новых контейнера для раздельного сбора отходов.

очень простые советы, как это работает Жительница Слуцка несколько лет выбрасывает мусор раздельно… Вот её опыт и

Андрей Писарик

Андрей Писарик — случчанин, который живёт в пятиэтажке на улице Ленинской. Он с помощью соседей сделал свой подъезд образцово-показательным: чистым, с цветами, украшениями и аккуратным двором. А когда у кого-то в подъезде рождается ребёнок, Андрей встречает семью, украшая подъезд шариками. Вдохновляет соседей на помощь по подъезду случчанин очень просто: общается с ними и сам подаёт пример.

чтобы сделать свой подъезд лучше «Нужно решать вопросы собранием и распределять дела». Как житель Слуцка организовал соседей,

Александр Дузенко

Александр Дузенко — 76-летний пенсионер из Слуцка, бывший военный. Он десять лет украшает территорию возле своего подъезда фигурками, которые сам делает из пластиковых бутылок и старых шин. Персонажи, которых создаёт случчанин — это герои мультфильмов, разные животные и птицы. В 2018 году Александр Дузенко занял первое место в номинации «Наш дом» районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». В областном этапе конкурса «Ветеранское подворье» стал третьим. «Какой он молодец всё-таки!» — отзываются об Александре соседи.

возле подъезда поделками из отходов «Какой он молодец всё-таки!». 76-летний случчанин украшает территорию

Василий Мирошниченко

Василий Мирошниченко — уроженец Северной Осетии, который живёт в Слуцке. В 2020 году он установил в городе мемориальную доску своему земляку — генералу Иссе Плиеву, который участвовал в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков. Для того, чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Мирошниченко обратился в Слуцкий райисполком, получил разрешение там, затем разработал проект, который долго согласовывал в Миноблисполкоме. Все работы и саму доску энтузиаст оплатил из своего кармана.

инициативе установил в городе мемориал «Не вижу причины не сделать музей». Как житель Слуцка по своей

Евгений Федорович

Евгений Федорович — травмотолог-ортопед Слуцкой больницы, он работает в отделении травматологии и в поликлинике, а также является мануальным терапевтом. Евгений дал советы читателям «Кур’ера», которые работают на огороде. Он рекомендует на грядках ходить босиком, использовать пояс-бандаж, а также перед работами делать по утрам зарядку.

во время работы на огороде «Каждый из прохожих — мой пациент». Слуцкий врач рассказал, как не навредить спине и ногам

Уладзімір Гарбенка

Уладзімір Гарбенка — старшыня Бокшыцкага сельвыканкама Слуцкага раёна. Разам з жыхарамі свайго сельсавета ён удзельнічае ў добраўпарадкаванні наваколля. Дзякуючы працы, ў тым ліку, Уладзіміра Віктаравіча, у вёсцы Гарадзішча ўдалося стварыць музей. Ён знайшоў сродкі на дзіцячую гульнёвую пляцоўку ў мясцовым грамадскім парку, а таксама ўсталяваў каваны падстрэшак на каплічцы, якую разам пабудавалі гарадзішчанцы на могілках.

і добраўпарадкоўваюць наваколле Як жыхары вёскі Гарадзішча пад Слуцкам аб’ядналіся ў грамаду

Галіна Грак

Галіна Грак — стараста вёскі Гарадзішча Слуцкага раёна. Яшчэ пры папярэдняй старасце, Яўгеніі Сыцько, яна стала разам з землякамі ўдзельнічаць у добраўпарадкаванні роднай вёскі. А ўжо пры «старасцінстве» Галіны Грак узнікла футбольная пляцоўка ў мясцовым парку. Таксама Галіна Вадзімаўна сама даглядае парк, поле там кветкі і прыбірае, калі даробіць працу на ўласным агародзе. Яна працягвае справу сваёй папярэдніцы і арганізуе гарадзішчанскую грамаду на добрыя справы.

Александр Хоревич

Александр Хоревич 1 июля прошлого года стал председателем Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству. Недавно он рассказал, что в этом году построили и планируют построить в Слуцке. Например, уже сдана в эксплуатацию пятиэтажка для многодетных семей и планируется сдать ещё два многоквартирных дома, продолжается строительство нового микрорайона многоэтажек на «Чехова», проектируется новый мост через Бычок, обустраиваются новые микрорайоны частной застройки.

Зампред Слуцкого райисполкома рассказал про застройку города Новый микрорайон в 12-м городке и многое другое.

Мікола Мамоцька

Мікола Мамоцька — 75-гадовы жыхар вёскі Новая Ніва Слуцкага раёна, пенсіянер. Ён трыццаць год працаваў настаўнікам працы ў школе №7. А цяпер трымае ў вёсцы статак коз ў 60 галоў, 15 пчаліных сем’яў і 19 курэй. Мікола вядзе здаровы лад жыцця. Калі прапануюць спіртное, заўсёды адказвае: «Піць нельга, маці сварыцца будзе». Жыццём мужчына задаволены. У горадзе апошні раз быў год таму.