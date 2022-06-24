На рынке снова жарко. Появилась первая земляника: пол-литра стоит 10 рублей, а стакан 200 граммов — 3 рубля. Дешевле стала капуста белокочанная — 1,5-2 рубля. Если постараться, то огурцы и молодой картофель можно найти на распродаже в остатках по рублю за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 24 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 8 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 4,5-9 рублей за 1 килограмм
- Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм
- Морковь – 3 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,5 рубля за 1 килограмм
- Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм
- Редис — 1,5 рубля пучок
- Баклажан — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Кабачок — 3 рубля за 1 килограмм
Фрукты
- Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм
- Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм
- Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм
- Банан — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград – 12 рублей за 1 килограмм
- Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм
- Нектарин — 13 рублей за 1 килограмм
- Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма
- Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
- Клубника — 7-8 рублей за 1 килограмм
- Земляника — 10 рублей за 0,5 литра, 3 рубля – стакан 200 граммов
- Черешня — 10 — 14 рублей за 1 килограмм
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
Разное
- Приправы — 5 рублей за 100 граммов
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
- Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
Рассада
- Помидоры – 2,5 рубля за 12 кустов
- Перец – 3 рубля за 10 кустов
- Рассада огурец – 2,5 рубля за саженец 15 см
- Нарциссы – 4 рубля за корень
- Форзиция — 8 рублей за корень
- Гипсофила — 4 рубля за 1 килограмм
- Петунья — 1 рубль за 1 корень
- Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
- Розы — 6-20 рублей
- Гладиолусы — 0,5 -1 рубль за 1 штуку
- Лаванда — 6-10 рублей 1 куст, с рук — 5 рублей за 1 куст
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Яблоня – 15 рублей саженец
- Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
- Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста
- Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
Для сада и огорода
- Сетка садовая – 4 рубля за 1 метр
- Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
- Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука