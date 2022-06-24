На рынке снова жарко. Появилась первая земляника: пол-литра стоит 10 рублей, а стакан 200 граммов — 3 рубля. Дешевле стала капуста белокочанная — 1,5-2 рубля. Если постараться, то огурцы и молодой картофель можно найти на распродаже в остатках по рублю за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 24 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 8 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 4,5-9 рублей за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм
  • Морковь – 3 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 1,5 рубля пучок
  • Баклажан — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Кабачок — 3 рубля за 1 килограмм

Фрукты

  • Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм
  • Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград – 12 рублей за 1 килограмм
  • Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм
  • Нектарин — 13 рублей за 1 килограмм
  • Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Клубника — 7-8 рублей за 1 килограмм
  • Земляника — 10 рублей за 0,5 литра, 3 рубля – стакан 200 граммов
  • Черешня — 10 — 14 рублей за 1 килограмм

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Разное

  • Приправы — 5 рублей за 100 граммов
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
  • Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Рассада

  • Помидоры – 2,5 рубля за 12 кустов
  • Перец – 3 рубля за 10 кустов
  • Рассада огурец – 2,5 рубля за саженец 15 см
  • Нарциссы –  4 рубля за корень
  • Форзиция — 8 рублей за корень
  • Гипсофила — 4 рубля за 1 килограмм
  • Петунья — 1 рубль за 1 корень
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
  • Розы — 6-20 рублей
  • Гладиолусы — 0,5 -1 рубль за 1 штуку
  • Лаванда — 6-10 рублей 1 куст, с рук — 5 рублей за 1 куст

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Яблоня – 15 рублей саженец
  • Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста
  • Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Для сада и огорода

  • Сетка садовая – 4 рубля за 1 метр
  • Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
  • Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука