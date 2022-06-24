На рынке снова жарко. Появилась первая земляника: пол-литра стоит 10 рублей, а стакан 200 граммов — 3 рубля. Дешевле стала капуста белокочанная — 1,5-2 рубля. Если постараться, то огурцы и молодой картофель можно найти на распродаже в остатках по рублю за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 24 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 1,5-2 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 1-2,5 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 8 рублей за 1 килограмм

Помидор – 4,5-9 рублей за 1 килограмм

Картофель ранний — 1-3 рубля за 1 килограмм

Морковь – 3 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,5 рубля за 1 килограмм

Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм

Редис — 1,5 рубля пучок

Баклажан — 6,5 рубля за 1 килограмм

Кабачок — 3 рубля за 1 килограмм

Фрукты

Арбуз — 3 рубля за 1 килограмм

Апельсин – 4 рубля за 1 килограмм

Абрикос – 12 рублей за 1 килограмм

Банан — 4,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 12 рублей за 1 килограмм

Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм

Нектарин — 13 рублей за 1 килограмм

Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм

Клубника — 7-8 рублей за 1 килограмм

Земляника — 10 рублей за 0,5 литра, 3 рубля – стакан 200 граммов

Черешня — 10 — 14 рублей за 1 килограмм

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Разное

Приправы — 5 рублей за 100 граммов

Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм

Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм

Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток

Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Рассада

Помидоры – 2,5 рубля за 12 кустов

Перец – 3 рубля за 10 кустов

Рассада огурец – 2,5 рубля за саженец 15 см

Нарциссы – 4 рубля за корень

Форзиция — 8 рублей за корень

Гипсофила — 4 рубля за 1 килограмм

Петунья — 1 рубль за 1 корень

Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

Розы — 6-20 рублей

Гладиолусы — 0,5 -1 рубль за 1 штуку

Лаванда — 6-10 рублей 1 куст, с рук — 5 рублей за 1 куст

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Яблоня – 15 рублей саженец

Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст

Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста

Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Для сада и огорода