В этом году очень много тли. Практически везде и у всех эта напасть. Кроме того, тля — вечный спутник садовых муравьёв. Любит портить молодые, сочные побеги растений.

У меня тля расселилась на розах и смородине, чего никогда раньше не бывало. В начале июня молодые побеги были буквально облеплены зелёной массой тли.

Сначала попробовала народный метод. Опрыскала кусты водой с уксусом. Тли стало на день-два меньше, но потом её число как будто удвоилось.

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Разочаровавшись в народных методах, испугавшись, что за время экспериментов тля окончательно повредит растения, пошла в магазин, выбрала препарат «Биотлин». Стоит он недорого, около 2,5 рубля за 3 мл. Развела раствор на 10 литров воды. Правда, пришлось работать в защитной экипировке, всё-таки «химия». Выбрала сухой и безветренный день. Надела маску-респиратор и обрызгала листья из пульверизатора. Уже на следующий день тля высохла, в некоторых местах ещё висела мёртвая. Может, это и вредно для растений, но эффективно.

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