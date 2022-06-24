Первым нашим подписчиком на этой неделе стал Михаил Петрович Мурашко, житель деревни Безверховичи. 20 июня он выписал газету «Кур’ер» на полгода. Сказал, что читает её практически с самого появления, то есть уже почти 22 года.



«Это моя самая любимая газета. В ней нет оттенков жёлтой прессы, только правдивые новости. Например, кто уволился, кто устроился», — поделился читатель.

По его словам, язык в газете простой и доступный для читателя. Единственное, говорит, не хватает информации про слуцкий футбол. Считает, что раньше материалов про матчи, игроков СФК «Слуцк» и болельщиков было значительно больше.

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«Кур’ер» — издание, которое не только поставляет читателю свежие новости. В газете каждый найдёт для себя полезную информацию – советы на все случаи жизни, аналитические материалы с экспертами, истории людей и их личный опыт, ТВ-программу, объявления «купи-продай», расписания, море предложений от местного и регионального бизнеса.

А ещё «Кур’ер» — это площадка для обмена мнениями, фактами и наблюдениями. Любой человек может написать в газету свою новость, оставить комментарий, предложить тему.

Кроме того, наши подписчики получают бонусы от газеты – скидки на наши дополнительные услуги: ксерокопию, сканирование, отправку факса, набор текстов и другие.

Сегодня нам нужна ваша поддержка. Сделать это несложно – достаточно выписать печатную газету «Кур’ер».

27 июня заканчивается срок подписки на газету на полгода – на июль-декабрь 2022-го. Вы ещё можете успеть подписаться. В редакции «Кур’ера» это можно сделать за несколько минут. Приходите, подписывайтесь и получайте всегда свежую информацию, полезное чтиво и бонусы!

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