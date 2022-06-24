На клумбах рядом с кинотеатром «Беларусь» зацвела лаванда. Кусты растут в этом месте второй год, рассказала «Кур’еру» Ирина Пантюк, начальник участка зелёного хозяйства производства по благоустройству Слуцкого ЖКХ.

Это не единственное место в городе, где есть лаванда. Ещё и на набережной около «Слуцких поясов». В зеленхозе уже получили свои саженцы из семян, которые собрали на клумбах в прошлом году.

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