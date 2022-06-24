«Кур’ер» помог вывезти крышечки, которые болельщики ФК «Слуцк» собирают для благотворительной акции (видеофакт)

ФК «Слуцк» тоже участвует в благотворительной акции «Жизнь в обмен на крышечки». Болельщики команды уже доверху заполнили «сердце», установленное у входа на трибуны.

В четверг, 23 июня, как и в прошлый раз, «Кур’ер» помог ФК «Слуцк» вывезти крышечки со стадиона. Их «Кур’ер» отвозит организаторам благотворительной акции «Жизнь в обмен на крышечки»: те сдают их на переработку, а деньги организаторы направляют на лечение детей.

Накануне, ещё в середине июня, «Кур’ер» завёз очередной гружёный доверху крышечками бус: их каждый день приносят наши читатели и подписчики в редакционный отдел газеты по улице Ленина, 128.

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