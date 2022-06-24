«Дети и клещей уже цепляли». Жительница Слуцка о состоянии детской площадки в микрорайоне «Чехова»

Детская площадка на улице Борисовца рядом с домами №14 и №16. Третья неделя пошла, как оставляли заявку на 115. Трава выше детей возле забора.

Дети и клещей уже цепляли, а никто не реагирует. Как на такую площадку пускать ребёнка?

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