В пятницу, 1 июля, в Слуцке пройдёт аукцион на право аренды участков под уличную торговлю. Всего выделили 11 площадок в четырёх местах: район стоматологии, 12-й городок, возле «Евроопта» на М.Богдановича и микрорайон «Чехова».



Аукцион «по продаже права заключения договора аренды на места, предоставляемые для размещения нестационарных объектов для сезонной розничной торговли плодоовощной продукцией», проводит Слуцкое ЖКХ в административном здании по адресу: Слуцк, улица Пионерская, 23 (4-й этаж, актовый зал), сообщает Слуцкий райисполком.

Какие площадки в городе предлагают на аукцион

Лот №1, №2, №3 и №4: часть плоскостного сооружения, которое представляет собой площадку, арендуемой площадью 4 м2, по адресу: Слуцк, улица Строителей, вблизи магазина «Евроопт» (четыре площадки).

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Лот №5: часть плоскостного сооружения, которое представляет собой площадку, арендуемой площадью 4 м2, по адресу: Слуцк, улица Ленина, 213А, вблизи магазина «Хит! Экспресс» (район «стоматологии»).

Лот №6: часть плоскостного сооружения, которое представляет собой площадку, арендуемой площадью 4 м2, по адресу: Слуцк, улица Борисовца, вблизи магазина «Колосок».

Лот №7, №8 и №9: часть плоскостного сооружения, которое представляет собой площадку, арендуемой площадью 4 м2, по адресу: Слуцк, на пересечении улиц Гагарина и Ленина (три площадки).

Лот №10 и №11: часть плоскостного сооружения, которое представляет собой площадку, арендуемой площадью 4 м2, по адресу: г. Слуцк, на пересечении улиц Головащенко и Тутаринова (две площадки).

Сколько надо платить

Начальная цена одного лота — 10,14 рубля с НДС, а размер задатка — 10,14 рубля.

— 10,14 рубля с НДС, а — 10,14 рубля. Размер арендной платы в месяц : 2,4 базовых арендных величин за место (сейчас это 40,56 рубля).

: 2,4 базовых арендных величин за место (сейчас это 40,56 рубля). Срок договора аренды — от 3 до 5 лет.

Заявления на участие в аукционе и документы принимаются с 20 по 27 июня включительно по адресу: Слуцк, улица Пионерская, 23, кабинет 203, в рабочие дни с 8.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30.

В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Для участия в аукционе лица, желающие участвовать в нём, подают его организатору заявления на участие в аукционе с приложением следующих документов:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) банковский счёт, указанный в извещении;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования — для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь;

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения — для иностранных юридических лиц.