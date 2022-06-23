В эти выходные под Слуцком пройдёт районный турслёт. Он как раз попадает на День молодёжи, поэтом совместятся два праздника.

Об этом «Кур’еру» сообщила «Кур’еру» Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома. Она добавила, что в городском парке будут проводиться свои мероприятия.

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Напомним, что в 2021 году праздник в честь Дня молодёжи провели в городе. Были палатки с разными развлечениями, работали спортивные площадки, на сцене выступили творческие коллективы. Вечером были рок-концерт и дискотека.