Как проводятся свадьбы в Германии: традиции, подарки

Если рассматривать свадьбу с точки зрения формальностей, в Германии церемония может включать церковную и официальную части.
Процедура в ЗАГСе здесь проводится лаконично, без лишней атрибутики и многочисленных гостей. Венчание в церкви, напротив, торжественное и пышное.
Организация свадьбы поэтапно выглядит следующим образом:
- Выбор места для торжества.
- Запись на регистрацию в ЗАГСе.
- Покупка нарядов и колец.
- Подбор тематики церемонии.
- Заказ ресторана.
- Аренда транспорта.
- Оформление зала.
До дня бракосочетания невеста организует вечеринку в доме родителей. Они накрывают богатый шведский стол. Ужин называется Der Polterabend. Кульминацией становится битьё посуды, которую присутствующие приносят с собой. Это могут быть статуэтки, сервизы, вазы, цветочные горшки. Черепки собирают будущие супруги. Чем лучше у них это получается, тем счастливее будет их жизнь.
Ещё один обряд — покупка свадебных туфель за монеты. Невеста с детства должна собирать мелочь, чтобы купить себе обувь. Таким образом родители приучают её к экономности с малых лет.
День бракосочетания
В ЗАГСе собираются только родственники. Затем до полудня проводится венчание в церкви. В день свадьбы под названием Die Hochzeit жених забирает невесту из родительского дома на экипаже с лошадьми. При этом невеста не должна оборачиваться. Это плохая примета, сулящая ей второй брак.
Венчание начинается с прохода к алтарю по усыпанной розовыми лепестками дорожке. Супруге на голову надевают венок с драгоценными камнями и бисером. В руках у пары должны быть свечи, украшенные цветами и лентами.
Ещё одна интересная традиция в день бракосочетания — распиливание бревна ржавой пилой. Молодожёны обязаны распилить дерево до конца как символ того, что все работы супруги будут делать вдвоём. Затем наступает разгар веселья, пара ездит по городу во главе кортежа. Оттуда все отправляются на банкет.
Свадебные традиции
Необычный обычай на немецкой свадьбе — посыпание гостей зерном и солью во время ужина. Это символизирует достаток и богатство новобрачных. В платье невесты делают потайные карманы и туда засыпают соль с зерном. Забавным ритуалом считается то, что в спальне, где будут проводить первую брачную ночь молодожёны, гости заранее оставляют пикантные сюрпризы. Комнату очень плотно заполняют шарами, чтобы супругам сложно было дойти до кровати. Гости могут спрятать в комнате много часов, заведённых на раннее утреннее время.
Традиционные наряды
Свадебное платье невесты в Германии не слишком отличается от нарядов невест Европы. Традиция распространилась в Германии к концу XX столетия, а до этого девушки надевали только национальные костюмы. Наряд жениха представляет собой классический костюм тёмного либо светлого цвета.
Свадебное меню
В списке должно присутствовать не менее 20 блюд. Их выбор зависит от Земли Германии, где проводится свадьба. Например, в Нижнем Рейне обязательно готовят суп с говяжьим мясом, квашеную капусту, бобы, картошку с мясом, телятину в сливовом соусе. В Баварии на столе обязательно присутствуют жаркое, суп с лапшой, жареные колбаски, запечённый карп. Свадебный торт обязательно состоит из пяти ярусов. Все они становятся символами жизненных этапов: рождения, причастия, брака, появления ребёнка в семье, смерти.
Во сколько может обойтись свадебная церемония в Германии
Вопреки практичности и экономности, немцы тратят на свадьбу много денег. Сумма затрат в общем колеблется в районе 10 000–15 000 евро.
Что принято дарить на свадьбу в Германии
Обычно, пока новобрачные наслаждаются медовым месяцем, гости им присылают подарки согласно запискам, в которых указано, чего хотят супруги. К приезду пары дом завален подарками, необходимыми для совместной жизни. Также на свадьбу принято дарить деньги. Невеста с женихом могут открыть специальный счёт, куда приглашённые перечисляют презент. Как правило, немцы дарят на свадьбу подарки стоимостью в 100–200 евро, родственники и близкие к семье люди преподносят презенты стоимостью от 500 евро и выше.
После свадьбы
После первого дня организуют ещё один ужин. В этот день праздник проводится в доме родителей невесты или в доме молодой семьи. На этом мероприятии всегда проводят конкурсы, веселятся и общаются.