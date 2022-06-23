Как проводятся свадьбы в Германии: традиции, подарки

Если рассматривать свадьбу с точки зрения формальностей, в Германии церемония может включать цер­ковную и официальную части.

Процедура в ЗАГСе здесь проводится лаконично, без лишней атрибутики и многочисленных гостей. Венчание в церкви, напротив, торжественное и пышное.

Организация свадьбы поэтапно выглядит следующим образом:

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Выбор места для торжества.

Запись на регистрацию в ЗАГСе.

Покупка нарядов и колец.

Подбор тематики церемонии.

Заказ ресторана.

Аренда транспорта.

Оформление зала.

До дня бракосочетания невеста организует вечеринку в доме родителей. Они накрывают богатый шведский стол. Ужин называется Der Polterabend. Кульми­нацией становится битьё посуды, которую присутствующие приносят с собой. Это могут быть статуэтки, сервизы, вазы, цветоч­ные горшки. Черепки собирают будущие супруги. Чем лучше у них это получается, тем счастливее будет их жизнь.

Ещё один обряд — покупка свадеб­ных туфель за монеты. Невеста с детства должна соби­рать мелочь, чтобы купить себе обувь. Таким образом родители приучают её к экономности с малых лет.

День бракосочетания

В ЗАГСе собираются только родственники. Затем до полудня проводится венчание в церкви. В день свадьбы под названием Die Hochzeit жених забирает невесту из родительского дома на экипаже с лошадьми. При этом невеста не должна оборачиваться. Это плохая примета, сулящая ей второй брак.

Венчание начинается с прохода к алтарю по усыпанной розовыми лепестками дорожке. Супруге на голову надевают венок с драгоценными камнями и бисером. В руках у пары должны быть свечи, украшенные цветами и лентами.

Ещё одна интересная традиция в день бракосочетания — распиливание бревна ржавой пилой. Молодожёны обязаны распилить дерево до конца как символ того, что все работы супруги будут делать вдвоём. Затем насту­пает разгар веселья, пара ездит по городу во главе кортежа. Оттуда все отправляются на банкет.

Свадебные традиции

Необычный обычай на немецкой свадьбе — посыпание гостей зерном и солью во время ужина. Это символизирует достаток и богатство новобрачных. В платье невесты делают потайные карманы и туда засыпают соль с зерном. Забавным ритуалом считается то, что в спальне, где будут проводить первую брачную ночь молодожёны, гости заранее оставляют пикантные сюрпризы. Комнату очень плотно заполняют шарами, чтобы супругам сложно было дойти до кровати. Гости могут спрятать в комнате много часов, заведённых на раннее утреннее время.

Традиционные наряды

Свадебное платье невесты в Германии не слишком отличается от нарядов невест Европы. Традиция распространилась в Германии к концу XX столетия, а до этого девушки надевали только национальные костюмы. Наряд жениха представляет собой классический костюм тёмного либо светлого цвета.

Свадебное меню

В списке должно при­сутствовать не менее 20 блюд. Их выбор зависит от Земли Германии, где проводится свадьба. Например, в Нижнем Рейне обязательно готовят суп с говяжьим мясом, квашеную капусту, бобы, картошку с мясом, телятину в сливовом соусе. В Баварии на столе обязательно присутствуют жаркое, суп с лапшой, жареные колбаски, запечённый карп. Свадебный торт обязательно состоит из пяти ярусов. Все они становятся символами жизненных этапов: рождения, причастия, брака, появления ребёнка в семье, смерти.

Во сколько может обойтись свадебная церемония в Германии

Вопреки практичности и экономности, немцы тратят на свадьбу много денег. Сумма затрат в общем колеблется в районе 10 000–15 000 евро.

Что принято дарить на свадьбу в Германии

Обычно, пока новобрач­ные наслаждаются медовым месяцем, гости им присылают подарки согласно запискам, в которых указано, чего хотят супруги. К приезду пары дом завален подарками, необходимыми для совместной жизни. Также на свадьбу принято дарить деньги. Невеста с женихом могут открыть специальный счёт, куда приглашённые перечисляют презент. Как правило, немцы дарят на свадьбу подарки стоимостью в 100–200 евро, родственники и близкие к семье люди преподносят презенты стоимостью от 500 евро и выше.

После свадьбы

После первого дня организуют ещё один ужин. В этот день праздник проводится в доме родителей невесты или в доме молодой семьи. На этом мероприятии всегда проводят конкурсы, веселятся и общаются.