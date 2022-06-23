Умер Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май»

Певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. По предварительным данным, причиной смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт, сообщает Meduza.

Юрий Шатунов с 1986 по 1991 год был солистом «Ласкового мая» — самой популярной на тот момент группы в СССР. В «Ласковом мае», которым руководил Андрей Разин, было несколько солистов, группа давала несколько десятков концертов в месяц, иногда выступая одновременно в нескольких городах. В 1991 году Шатунов покинул «Ласковый май» и начал сольную карьеру. После ухода Шатунова ни его бывшая группа, ни он сам не смогли достигнуть прежнего уровня популярности.