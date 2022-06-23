Летом актуальным становится вопрос оформления согласия на выезд несовершеннолетних детей за пределы Беларуси. Как его сделать и что для этого нужно, объяснила Наталья Саванович, нотариус нотариальной конторы Слуцкого района.
Когда нужно согласие родителей
Дети могут выезжать за границу Беларуси в сопровождении одного из законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
Несовершеннолетний ребёнок может выезжать за пределы Беларуси в сопровождении обоих родителей либо с одним из них. Если ребёнок выезжает с одним из родителей, то согласие второго родителя не требуется. Если же ребёнок выезжает за пределы Беларуси самостоятельно либо в составе группы в сопровождении посторонних лиц, необходимо согласие обоих родителей.
Согласие может быть удостоверено как от обоих родителей, так и отдельно от каждого из родителей. За удостоверением можно обратиться к любому нотариусу.
Какие документы предоставить
Для удостоверения согласия у нотариуса необходимо представить паспорт и документы, подтверждающие родственные отношения с ребёнком либо установление опеки (попечительства).
Документы, подтверждающие родство:
- свидетельство о рождении;
- копия записи акта гражданского состояния.
Документы, подтверждающие установление опеки (попечительства):
- решение органа опеки и попечительства о назначении попечителя;
- договор об условиях воспитания и содержания детей;
- удостоверение на право представления интересов подопечного;
- иной документ, подтверждающий установление опеки (попечительства).
Сколько это стоит
Нотариальный тариф за составление и удостоверение согласия составляет 16 рублей.
Какой документ регулирует правила выезда
Общие правила выезда из Беларуси несовершеннолетних граждан установлены Законом Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».