Летом актуальным становится вопрос оформления согласия на выезд несовершеннолетних детей за пределы Беларуси. Как его сделать и что для этого нужно, объяснила Наталья Саванович, нотариус нотариальной конторы Слуцкого района.

Когда нужно согласие родителей

Дети могут выезжать за границу Беларуси в сопровождении одного из законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Несовершеннолетний ребёнок может выезжать за пределы Беларуси в сопровождении обоих родителей либо с одним из них. Если ребёнок выезжает с одним из родителей, то согласие второго родителя не требуется. Если же ребёнок выезжает за пределы Беларуси самостоятельно либо в составе группы в сопровождении посторонних лиц, необходимо согласие обоих родителей.

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Согласие может быть удостоверено как от обоих родителей, так и отдельно от каждого из родителей. За удостоверением можно обратиться к любому нотариусу.

Какие документы предоставить

Для удостоверения согласия у нотариуса необходимо представить паспорт и документы, подтверждающие родственные отношения с ребёнком либо установление опеки (попечительства).

Документы, подтверждающие родство:

свидетельство о рождении;

копия записи акта гражданского состояния.

Документы, подтверждающие установление опеки (попечительства):

решение органа опеки и попечительства о назначении попечителя;

договор об условиях воспитания и содержания детей;

удостоверение на право представления интересов подопечного;

иной документ, подтверждающий установление опеки (попечительства).

Сколько это стоит

Нотариальный тариф за составление и удостоверение согласия составляет 16 рублей.

Какой документ регулирует правила выезда

Общие правила выезда из Беларуси несовершеннолетних граждан установлены Законом Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».