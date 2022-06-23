Мало кто из случчан был в Голливуде и вряд ли туда попадёт. А вот попасть в белорусский «Смолевуд» и посмотреть своими глазами, где снимается кино, вполне возможно. А главное — недалеко, всего 150 километров от Слуцка.

«Смолевуд» — это неофициальное название натурной площадки киностудии «Беларусьфильм». Название такое она получила потому, что находится в окрестностях Смолевичей, а если быть точным, то рядом с деревней Каменка. Площадка была создана в 1971 году. Здесь снято более 400 фильмов.

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Как добирались

От Слуцка до места ехать 150 км, а из Минска — всего 40 км. Указателей по дороге нет, поэтому лучше воспользоваться навигатором. Чтобы добраться, ехать нужно от Каменки по автодороге Н9544 в сторону деревни Мгле. Через пару километров по левой стороне будет шлагбаум. Это и есть дорога, ведущая к натурной площадке. Координаты: 54.103234, 28.068253.

Что посмотреть

В этом месте можно провести целый день или заглянуть на пару часов. Для съёмок здесь отстроена не только деревня.

На территории в 80 гектаров есть луга, поля, хвойные и лиственные леса, два озера, дома, церковь, улицы, землянки, узкоколейка и многое другое.

Какие фильмы снимали в «Смолевуде»

Полного списка фильмов, которые тут снимали, не найти. Но большинство военных советских и белорусских фильмов снимались именно здесь. Этот антураж можно увидеть в американском фильме «Вражеские линии», в российских фильмах «Высота 220», «Алёша», «Солдатик» и многих других.

Место очень интересное и необычное. Смотришь на декорации и представляешь, как тут всё происходило… Здесь чувствуется дух истории кино. С собой однозначно стоит взять фотоаппарат. Много мест, на фоне которых можно себя запечатлеть.

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