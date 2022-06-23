В мае, числа 12-го, в деревне Волошево прямо за огородами, на поле, где только что посеяли просо, приземлилось около полусотни аистов. Одна пара начала рядом на опоре уличного освещения строить (и построила) гнездо. Остальные гнездиться не торопились. Небольшая группа куда-то улетела, остальные улетать не торопились.

Я осторожно подошёл к краю своего огорода, и птицы насторожились. Отошли подальше, как бы не веря в добрые намерения человека.

Мои односельчане были в недоумении от феномена. Когда приехал председатель Сорогского сельисполкома, то сказал, что и в других населённых пунктах видел небольшие группы аистов. Адам Леонидович предположил, что аисты прилетели с Украины, так как там идут военные действия.

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А 4 июня утром не стало примерно половины буслов. Улетели. А куда? Видимо, не понравилась им наша родина, им нужна родная…

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