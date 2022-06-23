Такое предложение озвучила руководитель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Последняя «пенсионная реформа» прошла в Беларуси четыре года назад. Сейчас в стране постепенно увеличивается возраст, с которого белорусы становятся пенсионерами. На сегодняшний день для мужчин это 63 года, а для представительниц женского пола — 58.

Жанна Тарасевич считает, что «пенсионная реформа» в Беларуси проведена не до конца — нужна ещё одна.

Аргументы в пользу этого заявления такие: со временем средств в фонде оплаты труда, откуда и выплачиваются пенсии, может не хватить — их придётся брать из бюджета, чтобы размер пенсии в Беларуси был на уровне хотя бы сорока процентов от средней зарплаты по стране, пишет myfin.by.

Поэтому руководитель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского считает, что пенсионный возраст для женщин в Беларуси должен быть установлен наравне с мужским — 63 года. Тарасевич предлагает подойти к этому вопросу постепенно — «растянуть» это решение во времени на 10, а то и 15 лет.

Жанна Тарасевич также считает, что в стране должна быть выровнена доля отчислений в пенсионный фонд, как от нанимателей, так и от работников — она предлагает сделать это соотношение в пропорции 50 на 50, но опять же со временем.

— Это не значит, что уже завтра нужно забирать с зарплаты работников 14 процентов, можно добавлять по полпроцента-процент в год, — говорит она.