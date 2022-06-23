Топ-4: актуальные дизайны натяжных потолков в 2022 году

Если человек собирается приводить потолок в порядок, он сразу задумывается о выборе натяжного потолка. Сейчас это самый популярный и практичный вариант. Но какой дизайн и вариант освещения выбрать, чтобы это смотрелось актуально в 2022 году?

1. Натяжные потолки с необычной текстурой

В моде натяжные потолки с имитацией текстур: дерева, штукатурки, парчи, зеркала, бетона, кожи и шёлка. Такие потолки помогают визуально изменить пропорции помещения и сделать дизайн законченным. При выборе натяжного потолка, имитирующего сложную текстуру, следует ориентироваться на размер комнаты, в которой вы собираетесь его установить. Если комната маленькая, то для неё следует выбирать полотна светлых, мягких оттенков.

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2. Натяжные потолки с трековыми светильниками

Главный плюс натяжных потолков с трековыми светильниками — это то, что вы можете направлять свет самостоятельно. Для этого достаточно переместить светильник по треку и наклонить под нужным углом.

Шины, на которых перемещаются светильники, могут быть утопленными или крепиться непосредственно к натяжному потолку.

3. Световые линии разных форм

Световые линии помогают не только сделать комнату хорошо освещённой, но и зонировать помещение. Линии могут быть замкнутыми, прямыми, изогнутыми, образовывать овал, ромб, круг — всё зависит от фантазии заказчика. Ещё один тренд — парящие потолки. Для создания этого эффекта по периметру потолка устанавливается профиль с пазом, в который монтируются светодиоды. При этом освещается не сам потолок, а стена, что и создаёт эффект парящего в воздухе потолка.

4. Полупрозрачные материалы

Это натяжной потолок, в котором свет идёт изнутри конструкции. В основе таких композиций — ПВХ-полотно с пропускной способностью света до 50%. Такой потолок обычно делают с подсветкой, размещённой над натянутой плёнкой. Такое полотно используется в составе комбинированных сложных конструкций, где световое «окно» делается как часть общего дизайна. Главный минус такого потолка — потеря около 15 сантиметров от базового основания потолка.