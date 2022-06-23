«Мне - 65, а многие дают на 15 лет меньше». Случчанка рассказала, как изменила свою жизнь, выйдя на пенсию

Случчанке Зинаиде Колядко — 65 лет. Она не скрывает возраст и не считает эти цифры страшными. Выйдя на пенсию, освоила несколько новых специальностей и работает сама на себя. Женщина рассказала, что помогает ей сохранять двигательную активность, память и позитивный взгляд на мир.

О жизни до пенсии

«До 57 лет я работала в различных организациях. Когда подошёл возраст, совсем не собиралась уходить на пенсию, даже расстраивалась. А сейчас думаю, что хорошо, что всё так сложилось. Ведь сейчас у меня совсем другая жизнь», — рассказала Зинаида Колядко.

Реклама

Родилась она в Козловичах. После школы окончила микробиологический факультет столичного университета. Потом 15 лет работала в Академии наук в Минске. Занималась химической микробиологией, синтезом препаратов для здравоохранения.

«Мне нравилась работа: она была интересной и полезной одновременно. Но по личным обстоятельствам вернулась в Слуцк, — рассказала она. — В Слуцке продолжила работу по специальности в химлаборатории на «Калибре», на Водоканале, в Центре стандартизации и метрологии. В 57 лет возраст совсем не чувствовала, энергии – хоть отбавляй. Помню, встала перед зеркалом и подумала: «И это что? Всё?»

Сработала интуиция

За год до ухода на пенсию у меня как будто сработала интуиция. Она подсказала мне, что нужны новые знания. Я перебрала различные направления. В детстве занималась художественной гимнастикой, поэтому остановилась на фитнес-йоге. Это полезно и для собственного здоровья, и дополнительная профессия в руках. Полгода после работы каждый день брала такси и ехала в Минск в институт физкультуры на учёбу. Было трудно работать и учиться, но нет ничего невозможного. Главное — поставить цель. Основательные знания и заветный диплом я получила, хотя и потратила на это 700 долларов.

Пробовала разные виды деятельности

По характеру я активный человек, имею на всё своё мнение, но у меня всегда было мышление наёмного работника. Не задумывалась тогда, что есть мышление предпринимателя. Оказавшись в свободном плавании, проблемы пришлось решать самой: искать помещение и клиентов. Сделала такой вывод, что арендовать госплощади – самое сложное. А вот с клиентами для занятий фитнес-йогой всё получилось. Первой пришла любимая подруга. Потом приглашала знакомых. Они попробовали, понравилось, так сработало сарафанное радио. Я не оформляла ИП, а работала по соглашению со школой. По условиям соглашения мне оставалось 30% от заработанного. Так нарабатывала опыт, имидж.

Параллельно с преподаванием фитнес-йоги пробовала себя в сетевом бизнесе, зарабатывала и в системе накопительного страхования. Изучала финансовую грамотность, пять лет работала финансовым консультантом. А сейчас я консультант по здоровому образу жизни в известной компании. Все эти разнообразные практики прибавили мне уверенности в себе, расширили круг общения, заставляли думать и коммуницировать, поднимали жизненный тонус. Я всегда среди людей, провожу занятия, встречи, езжу в разные города, завожу новые знакомства, а потому чувствую интерес к жизни.

Про распорядок и полезные привычки

Возможностей для социально активной жизни вокруг — масса, мы их просто не умеем видеть. Считаю, что пенсионерам надо осваивать интернет. Он расширяет кругозор и заставляет мозг работать. Нужно продолжать учиться постоянно. Я освоила Instagram, завела свои страницы для продвижения, веду YouTube-канал. Много читаю книг по предпринимательству, психологии, развитию бизнеса.

Для тонуса придерживаюсь определённого распорядка: каждое утро выхожу на улицу и хожу час, разминаюсь. К сожалению, в массе своей Слуцк — не спортивный город. Вот по утрам в парке зарядкой занимается нас только двое. Пользуясь случаем, приглашаю присоединиться к нам тех, кто одинок или не нашёл себе занятия.

Многие женщины в возрасте впадают в уныние, что всё позади. У меня такого нет, потому что всегда ставлю новые цели и стараюсь их достигать. Хочу быть примером для своих внуков. У меня их два, одному уже 19 лет. Мы общаемся, рекомендую ему книги по саморазвитию, бизнесу.

От чего приходит удовлетворение

Считаю, что удачно движусь в выбранном направлении, увеличиваю достаток. Возраст мне не мешает. У меня есть единомышленники. Удовлетворение в том, что я здорова, активна. Есть и мечты – побывать в интересных местах. Путешествовать. На это я сама зарабатываю. Ну и внукам хочется помогать. Мой девиз: «Нет ничего невозможного».

Многие мои знакомые на пенсии уходят в огородные дела, не развиваются. Я не хочу останавливаться. Есть афоризм: «Что такое успех? Это шаги от препятствия к препятствию с воодушевлением». Вот так и я с воодушевлением преодолеваю препятствия, которых всегда много. Радуюсь, когда люди улыбаются и благодарят за то, что стали лучше себя чувствовать. Работаю над своим сознанием, стараюсь быть довольной и не помнить обид.

После ухода на пенсию был период уныния, мучила бессонница. Именно самосовершенствование, занятия помогли мне. Если возникает такая ситуация, перед сном произношу: «Прощаю тех, кто меня обидел», называю имя и за что и добавляю: «Я люблю себя и довольна собой». Утром встаю, и вчерашние обиды меня не тревожат.

Любой человек, бывает, сталкивается с негативом. Могу посоветовать приём, которым пользуюсь сама, называется «навигатор». Его предложил психолог Диспенза, курс которого изучила. Говорю себе так: «Меньше раздражения — больше любви. Меньше огорчения – больше радости. Меньше уныния – больше позитива». Можно повторить несколько раз, и нехорошие мысли уходят. И занятия фитнес-йогой заканчиваю такими же установками: «Вдыхаю здоровье, выдыхаю болезнь». И люди уходят с хорошим настроением».

Если вы хотите рассказать об интересных людях, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.