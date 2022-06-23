Меладзе должен жительнице Слуцка 110 рублей. С Днём рождения, Валера! (фотофакт)

В феврале этого года случчанка Татьяна купила два билета на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться в Минске 12 марта этого года. Вскоре мероприятие вообще перенесли на 5 ноября. Девушка оформила возврат, но оператор Ticketpro не возвращает 110 рублей уже четвёртый месяц. С сервисной платой вся сумма составляет 118 рублей.

На звонок по номеру телефона +375 17 336 33 11 срабатывает автоответчик, который по всем вопросам предлагает связаться по адресу электронной почты. На письмо приходит ответ с извинениями от службы поддержки.

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23 июня Валерий Меладзе празднует свой день рождения. Случчанка всё же надеется, что концерт состоится, а если нет, то чтобы организатор побыстрее вернул деньги, которые стремительно обесцениваются.