В деревне под Слуцком бесплатно сдают в аренду жилой дом. Но есть условия (фото)

Дом расположен в деревне Вынищи Слуцкого района. Арендовать строение с участком в 25 соток можно на ближайшие 15 лет.

«Предоставлю дом для проживания в деревне. Бесплатно. В связи с тем, что это родовой дом, то продавать его не собираюсь, а времени и сил заниматься содержанием, нет, — пишет арендодатель. — Готов участвовать материально в благоустройстве и приведении дома в порядок. Затраты на улучшения и благоустройство компенсирую. Могу помочь со стройматериалами и работами. Дом требует приложения рук. Кровля, печь, навести порядок. Восстановить электричество, колодец. Участок необходимо косить. Есть соток 20 плодородной земли. Ближайшие лет 15 пользоваться не собираюсь».

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В объявлении указана сумма в 1 рубль, потому что в сервисе realt.by при подаче объявления надо обязательно ставить сумму.

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