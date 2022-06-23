По информации «Кур’ера», в этом году, как и 2021-м, День Независимости и День города Слуцка объединят в один праздник. Планируется, что 3 июля для случчан подготовят салют.

Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района проводит закупку услуги по проведению пиротехнического мероприятия.

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В первый лот входит услуга по проведению пиротехнического мероприятия, во второй лот — криопушки, искромёты, холодный огонь. Их общая ориентировочная стоимость — 18 250 рублей.

По документам госзакупки продолжительность фейерверка — до 10 минут. Его должны запустить в 23.00.

Справка

Криопушки — это устройства, которые выстреливают струёй холодного белого дыма. Фактически это выброс охлаждённого углекислого газа, который полностью безвреден для здоровья человека, поскольку не имеет в своём составе продуктов горения и искр. Используются такие устройства в клубах, во время театрализованных перформансов и лазерных шоу.

Искромёты — это профессиональная фейерверк-машина для холодных искр, в которой полностью отсутствуют порох, высокая температура, пламя, запах и дым, что обеспечивает полную пожаробезопасность этого оборудования на мероприятии. Не являются продуктом пиротехники.