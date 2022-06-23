Андрей Заяц снова в деле, но без «Радуги» и «Терема». Анонс его интервью в газете «Кур’ер»

Пять лет назад, в 2017 году, Торговый дом «Радуга-свет» порадовал случчан своими планами — построить в Слуцке круглосуточный ресторан фастфуда «Гудзон» на слуцкой кольцевой и супермаркет с кафе в районе «Сахарного». Но конфликт между бизнесменом Андреем Зайцем, основателем торговой сети «Радуга-свет», и Владимиром Делендиком, крупнейшим акционером сети, разрушил эти планы. Из Слуцка исчез даже имеющийся объект — супермаркет «Радуга» с рестораном «ТеремЪ».
И вот новость — Андрей Заяц вернулся в бизнес и открыл ресторан фастфуда «Гудзон» в Солигорске. Какие планы у бизнесмена — читайте в интервью, которое опубликовано в печатном номере «Кур’ера» (он уже в продаже с 23 июня).
История «падения» «Радуги»:
Апрель-2020
Март-2021
- Вопрос-ответ. Что происходит с «Радугой» в Слуцке
- Эхо конфликта бизнесменов… Что происходит с объектами сети «Радуга» в Слуцке и Солигорске
- «Радуга» на 14 Партизан в Слуцке закроется. Вместо неё будет магазин другой торговой сети
Апрель-2021
- «Радуга» в Слуцке закрылась, «Терем» тоже. Но что с ним будет, пока неизвестно
- Работники не пострадают, а вместо «Радуги» в Слуцке откроют магазин «Санта»
Май-2021
- Сеть магазинов «Радуга» официально начала процедуру ликвидации
- «Радуга» зарегистрировала новое юрлицо и скоро откроет очередной магазин
Июль-2021