22 июня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На публичной кадастровой карте появился слой «Сожжённые деревни». «Кур’ер» посмотрел, сколько их на территории Слуцкого района.

Информацию для карты предоставила Генпрокуратура из материалов уголовного дела. Слой обновляется по мере поступления информации. Данные на 21 июня 2022 года.

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Адамово Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 223

Домов до войны: 52

Убито людей: 213

Разрушено домов: 52

Дата разрушения: февраль 1943 г. Павловка (2 — на карте) Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 134

Домов до войны: 28

Убито людей: 31

Разрушено домов: 28

Дата разрушения: февраль 1943 г. Поликаровка Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 124

Домов до войны: 38

Убито людей: 96

Разрушено домов: 38

Дата разрушения: октябрь 1942 г., февраль 1943 г. Жилин Брод Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 44

Домов до войны: 11

Убито людей: 5

Разрушено домов: 11

Дата разрушения: октябрь 1942 г., октябрь 1943 г. Пильня Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 68

Домов до войны: 17

Убито людей: 6

Разрушено домов: 17

Дата разрушения: декабрь, февраль 1943 г. Новинки Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 89

Домов до войны: 22

Убито людей: 1

Разрушено домов: 22

Дата разрушения: февраль, декабрь 1943 г. Аполины Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 192

Домов до войны: 48

Убито людей: 31

Разрушено домов: 48

Дата разрушения: февраль, декабрь 1943 г. Рудня Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 279

Домов до войны: 70

Убито людей: 25

Разрушено домов: 68

Дата разрушения: декабрь 1943 г. Греск Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 1563

Домов до войны: 362

Убито людей: 142

Разрушено домов: 137 Строхово Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 195

Домов до войны: 50

Убито людей: 2

Разрушено домов: 50

Дата разрушения: декабрь 1943 г. Шантаровщина Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 75

Домов до войны: 20

Убито людей: 6

Разрушено домов: 20

Дата разрушения: февраль 1943 г. Жилин Брод Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 44

Домов до войны: 11

Убито людей: 5

Разрушено домов: 11

Дата разрушения: октябрь 1942 г., октябрь 1943 г. Гольчицы Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 804

Домов до войны: 201

Убито людей: 24

Разрушено домов: 115

Дата разрушения: октябрь 1943 г. Красное Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 17

Домов до войны: 6

Убито людей: 5

Разрушено домов: 6

Дата разрушения: февраль 1943 г. Гутница Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 110

Домов до войны: 27

Убито людей: 6

Разрушено домов: 27

Дата разрушения: апрель, декабрь 1943 г. Старево Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 131

Домов до войны: 28

Убито людей: 43

Разрушено домов: 28

Дата разрушения: февраль 1943 г. Подстарево Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 35

Домов до войны: 7

Убито людей: 6

Разрушено домов: 7

Дата разрушения: февраль 1943 г. Хорошево Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 94

Домов до войны: 23

Убито людей: н/уст.

Разрушено домов: 22

Дата разрушения: сентябрь 1943 г. Боровая Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 68

Домов до войны: 17

Убито людей: 7

Разрушено домов: 16

Дата разрушения: 17 марта 1943 г. Нива Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 238

Домов до войны: 73

Убито людей: 1

Разрушено домов: 72

Дата разрушения: 17 марта 1943 г. Кальчицы Довоенная область: Минская

Довоенный район: Гресский

Людей до войны: 0

Домов до войны: 0

Убито людей: 0

Разрушено домов: 0 Омговичи Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 719

Домов до войны: 156

Убито людей: 12

Разрушено домов: 107

Дата разрушения: август, ноябрь 1943 г. Красное Село Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 343

Домов до войны: 85

Убито людей: 30

Разрушено домов: 24 Мелитоново Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 107

Домов до войны: 20

Убито людей: н/уст.

Разрушено домов: 20 Новый Гутков Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 223

Домов до войны: 52

Убито людей: 2

Разрушено домов: 52

Дата разрушения: февраль 1944 г. Старый Гутков Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 188

Домов до войны: 41

Убито людей: 2

Разрушено домов: 39

Дата разрушения: июнь 1941 г. Калита Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 178

Домов до войны: 41

Убито людей: 2

Разрушено домов: 36

Дата разрушения: июнь 1941 г. Красное Село Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 343

Домов до войны: 85

Убито людей: 30

Разрушено домов: 24 Набушево Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 144

Домов до войны: 36

Убито людей: 3

Разрушено домов: 14

Дата разрушения: ноябрь 1943 г. Весея Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 767

Домов до войны: 191

Убито людей: 13

Разрушено домов: 24 Прощицы Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 604

Домов до войны: 180

Убито людей: 6

Разрушено домов: 36

Дата разрушения: октябрь 1943 г., июнь 1944 г. Михейки Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 547

Домов до войны: 167

Убито людей: н/уст.

Разрушено домов: 146 Павловка (1 — на карте) Довоенная область: Минская

Довоенный район: Стародорожский

Людей до войны: 57

Домов до войны: 11

Убито людей: н/уст.

Разрушено домов: 11

Дата разрушения: май 1943 г. Лучники Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 1473

Домов до войны: 321

Убито людей: 2

Разрушено домов: 152 Брановичи Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 1128

Домов до войны: 226

Убито людей: 3

Разрушено домов: 50 Лядно Довоенная область: Минская

Довоенный район: Краснослободский

Людей до войны: 907

Домов до войны: 191

Убито людей: н/уст.

Разрушено домов: 48 Ивань Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 58

Домов до войны: 17

Убито людей: н/уст.

Разрушено домов: 9 Ивановские Огородники Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 312

Домов до войны: 89

Убито людей: 6

Разрушено домов: 42 Маглыши Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 84

Домов до войны: 28

Убито людей: 5

Разрушено домов: 17 Новодворцы Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 376

Домов до войны: 86

Убито людей: 16

Разрушено домов: 24 Огородники Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 150

Домов до войны: 49

Убито людей: 11

Разрушено домов: 39 Кублище Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 66

Домов до войны: 22

Убито людей: 35

Разрушено домов: 7

Дата разрушения: июнь 1943 г. Паничи Довоенная область: Минская

Довоенный район: Слуцкий

Людей до войны: 0

Домов до войны: 0

Убито людей: 0

Разрушено домов: 0

Дата разрушения: сентябрь 1943 г.

В базе проекта «Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой Отечественной войны» опубликован полный список сёл на территории Слуцкого района — 64 деревни и один хутор, в том числе и Переходы. Их ещё не отметили на кадастровой карте.

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