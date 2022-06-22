«Кур’ер» готовит публикацию уникальных фото военных времён. Вот один из снимков

На снимке уникальная фотография Слуцка времён немецкой оккупации конца 1942-го — начала 1943 года.

В сопровождении оркестра из Слуцкого гетто идут выпускники ремесленной школы, организованной оккупантами из числа местной молодёжи. Для немецких властей важно было провести пиар-акцию, чтобы привлечь жителей Слуцка к сотрудничеству.

На фото: начало улицы Володарского (сейчас – М. Богдановича). Двухэтажное здание слева стояло примерно на том месте, где сейчас расположена центральная почта. Позади шествия перекрёсток улиц в районе центральной площади.

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Внимание! В одном из ближайших печатных номеров «Кур’ера» будет опубликована подборка фотографий времён Великой Отечественной войны.

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