Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, рассказал «Слуцкому краю» о том, что строится и что планируется построить в районе, а также о ситуации с благоустройством. Приводим отрывки из интервью.

О многоквартирных домах

В этом году введён в эксплуатацию пятиэтажный дом для многодетных семей на улице Ленина в 12-м городке. В июне будет сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом на улице Борисовца: его новосёлами станут также многодетные семьи, люди, отселённые из ветхих и аварийных домов, граждане, имеющие право на получение социального жилья. В нынешнем году введём в эксплуатацию и 50-квартирный дом на улице Чайковского.

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Будет продолжено строительство многоэтажных жилых домов в микрорайоне улицы Чехова. В перспективе там появится «ансамбль» из семи многоквартирных домов, расположенных «по кругу». Внутри этой застройки будет располагаться дворовая территория со спортивной и игровыми площадками, по периметру застройки планируется обустройство автостоянок, пешеходных и велодорожек, предусмотрена площадка для выгула собак.

В микрорайоне улицы Чехова планируется строительство детского сада-школы на 280 мест. Надеемся, что этот объект будет включён в инвестпрограмму 2023 года, как и ещё два важных для нашего города проекта – строительство моста через реку Бычок на улице Ленина, а также строительство зала игровых видов спорта на территории бывшего консервного завода. Выполняется проектирование этих объектов.

Про частную застройку

Уже распределены все 116 земельных участков под строительство домов новой индивидуальной жилой застройки «Заречный». Там завершены работы по прокладке сетей водоснабжения, водоотведения, по газо- и электроснабжению. В следующем году будем заниматься обустройством дорог, тротуаров, мест общего пользования, озеленением. В перспективе приступим в «Заречном» к благоустройству пляжной зоны.

К августу этого года будут завершены все работы по обустройству большого микрорайона индивидуальной жилой застройки «Новодворцы». Там благоустроены дороги, тротуары, идёт строительство детской игровой площадки, завершают работы на спортивной площадке.

В Слуцке появится новый микрорайон индивидуальной жилой застройки «Жуков луг» – земельный участок простирается от магазина «Маяк» в 12-м городке до улицы Братьев Гилевских (бывшая Малая Падерь).

Про дороги

В этом году за средства республиканского бюджета (260 тысяч рублей) будут проведены работы по укладке нового асфальтного покрытия и установке ливнеулавливателей во втором переулке Якуба Коласа в Слуцке, по ремонту дорожного покрытия на улице Садовой в деревне Селище.

За средства местного бюджета выполняются работы по расширению улицы Софии Слуцкой в городе, там несколько «сместится» один из пешеходных переходов. Проведён частичный ремонт дорожного покрытия на улице Виленской.

На этот год запланирован текущий ремонт дороги на улице Жуковского, частичный ремонт дорожного покрытия на улицах Уласовца, Ленина (от производства по благоустройству до льнозавода) и других. На эти цели в нынешнем году будет направлено свыше 600 тысяч рублей из местного бюджета.

В этом году ДРСУ-125 проведёт расширение и асфальтирование дороги Слуцк – Жуки, укладку там тротуара, пешеходных дорожек. Это позволит облагородить въезд со стороны Лучников.

Про благоустройство

Проводится обновление пляжной зоны в 11-м городке, вымощен плиткой тротуар, выполняется расширение автостоянки, заменены раздевалки на пляже, установлены десять новых лежаков, в скором времени там оборудуют современный игровой комплекс для деток разного возраста.

Возле сцены в центре Слуцка проводится обустройство площадки. А в городском парке культуры и отдыха приступили к строительству скейт-площадки. Напомню, случчане на эти цели заработали на районных субботниках порядка 170 тысяч рублей. За эти средства будут установлены основание, ограждение площадки, часть конструкции, подведено освещение.

Полное интервью, а также фото — в источнике.