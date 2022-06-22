«Прикладывали ухо к земле и слушали, как содрогается земля». Что случчанин, переживший войну ребёнком, рассказывал своим детям

Сегодня — трагическая дата в истории нашей страны. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Как началась война для Слуцка, мне рассказывал отец Валентин Михайлович Люцко.

«Хорошо помню, как мы узнали о войне, — вспоминал мой папа. Ему в 1941 году исполнилось 8 лет. — Семья наша жила в деревне Квасыничи, в 7 км от Слуцка. Мальчишки прикладывали ухо к земле и слушали, как содрогается земля, замирая от страха. Это город и железнодорожную станцию бомбила вражеская авиация. Было видно, как огромные клубы дыма поднимались над горевшим Слуцком. Поднимался дым и на востоке, горел спиртовой завод в Уречье. Жители деревни рассказывали друг другу, что бомба попала в призывной пункт в Слуцке и много людей погибло».

Слуцк горел

В первые три дня войны части нашей 4-й армии, отступая из района Бреста, подверглись ожесточённым атакам артиллерии и авиации немцев. 24-й немецкий моторизованный корпус, тесня наши части, продвигался по шоссе на Слуцк.

Бывший начальник штаба 4-й армии генерал-полковник Л.М. Сандалов, вспоминая утро 26 июня, писал, что, когда колонна штаба армии следовала через Слуцк, город был охвачен пожарами. Тысячи людей с табунами лошадей и гуртами скота спешили к переправе через реку Случь. С чердаков домов вели стрельбу пробравшиеся в город диверсанты. Командование отвело к востоку от Слуцка остатки танковой дивизии, выставив на западной окраине города, у шоссейного и железнодорожного мостов противотанковый заслон – два отряда механизированного корпуса. В 11 часов утра немецкие танки и бронетранспортёры с солдатами появились на западной окраине Слуцка.

Подвиг красноармейцев в центре Слуцка

Два неизвестных красноармейца развернули на углу улиц Пролетарской (Ленина) и Володарского (М. Богдановича) орудие и открыли огонь прямой наводкой по наступающему противнику. Отважные советские воины подбили три немецких бронетранспортёра и уничтожили до 50 гитлеровских солдат. Расстреляв все снаряды, красноармейцы, один из которых был ранен в голову, продолжали вести огонь из пулемёта. Два неизвестных героя погибли в неравном бою с вражескими танками. 9 мая 1963 г. на месте гибели двух отважных воинов была открыта мемориальная доска.

В течение дня 26 июня 1941г. фашистские танковые дивизии при поддержке авиации несколько раз атаковали наши войска в Слуцке, но захватить город и прорваться через реку Случь не смогли. Лишь в ночь на 27 июня 24-й моторизованный корпус группы Гудериана захватил северную часть Слуцка и военные городки. С утра 27 нюня противник вынудил наши войска севернее и южнее Слуцка отступить.

Злодеяния фашистов

Захватив Слуцк, гитлеровцы установили в нём, как и на всей оккупированной ими территории, свой «новый порядок». Более 140 коммунистов и активистов района они расстреляли в начале августа 1941 г. (во дворе дома № 15 по улице Монахова). В конце улицы Карла Либкнехта фашисты организовали лагерь для военнопленных, где издевались над советскими людьми, морили их голодом, расстреливали. Почти всё еврейское население Слуцка согнали в гетто возле шоссе Москва – Варшава и затем зверски убили. Гитлеровцы устраивали массовые облавы на людей, вывозили их в Германию на каторжный труд. Массовые аресты и расстрелы заложников продолжались в течение всей оккупации Слуцка.

Но жители Случчины в военные годы не просто выживали, а оказывали врагу упорное сопротивление в составе партизанских отрядов и подпольных организаций.

Будем помнить

До Великой Отечественной войны в Слуцке проживало 21947 человек. После освобождения города в конце июня 1944 года осталось только 6829 жителей.

Вечная память моим землякам, всем советским воинам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны, мирным людям, погибшим от рук гитлеровских карателей, от голода и болезней! Будем помнить!