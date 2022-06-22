Даты и люди Случчины: Степан Майхрович из деревни Старево

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района. Сегодня знакомим вас со Степаном Казимировичем Майхровичем (1908 – 1981). 21 июня отмечалась годовщина со дня его рождения. С восьми лет Степан Майхрович работал на заводе, прошёл войну. Стал писателем, известным литературоведом, кандидатом филологических наук. Что известно о нём.

Степан Майхрович родился 21 июня 1908 г. в деревне Старево Слуцкого района в семье рабочего – выдувальщика стекла местного стеклозавода. Его отца мобилизовали и отправили на фронт во время Первой мировой войны. Степану было 8 лет, но он пошёл работать на стеклозавод, где трудился 13 лет.

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В 1929 году стал инструктором Бобруйского окружного комитета комсомола. В 1930 году поступил на рабфак при Московском госуниверситете, потом учился в московском Институте журналистики имени «Правды».

Со второго курса был направлен в Беларусь. Работал редактором районной газеты в Комарине, завсектором Белорусского госиздательства, редактором польских газет «Ворыва», «Сцяг свабоды», издававшихся в Беларуси.

В 1941 году Степан Майхрович заочно окончил Минский пединститут и добровольно ушёл на фронт. Был инструктором политотдела 10-й армии, потом – главным редактором Центрального белорусского радиовещания в Москве.

В 1943 году по личной просьбе его направили на оккупированную гитлеровцами территорию к партизанам. Там он редактировал подпольную газету «Белостокская правда».

После освобождения Беларуси работал директором Государственного издательства БССР, журналистом, главным редактором учебно-педагогического издательства БССР. В 1957 году окончил аспирантуру при Минском педагогическом институте имени Максима Горького.

В 1958-1972 годах кандидат филологических наук С. К. Майхрович работал старшим научным сотрудником Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук БССР. В 1947 году принят в Союз писателей Беларуси.

Литературным творчеством Степан Майхрович начал заниматься в 1930 году. Исследовал историю советской дореволюционной белорусской литературы, занимался литературоведением и фольклористикой.

Его первая научная публикация – статья «Максим Адамович Богданович» (1945).

Написал монографические работы и очерки по истории белорусской литературы:

«Янка Лучина: жизнь и творчество» (1952),

«В.И. Дунин-Марцинкевич» (1955),

«Очерки белорусской литературы XIX века» (1957),

«Максим Богданович: жизнь и творчество» (1958),

«Жизнь и творчество Ф. Богушевича» (1961),

«Янка Брыль: жизнь и творчество» (1961),

«Георгий Скорина» (1966),

«Слово о полку Игореве» (1968),

«Пословицы и поговорки: исторический очерк» (1976),

«Иван Шамякин: очерк жизни и творчества» (1978),

«Очерк истории древней белорусской литературы XIV–XVIII вв.» (1980).

Степан Казимирович Майхрович был награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями и польским орденом Virtuti Militari («Орден воинской доблести»).