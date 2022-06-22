На прошлой неделе читатели «Кур’ера» делились наблюдениями, задавали вопросы, рассказывали о проблемах. Темы были разные: о водоёмах, высоких бордюрах, забытом памятнике, отсутствии остановки и другом. Читайте краткий обзор.

Люди не могут попасть на водоём

Случчанин Владимир Пинигин озадачен, что аренду водоёмов в населённых пунктах и вблизи них запретили, но попасть на озерцо, которое находится за бывшим пивзаводом, люди не могут. «С 29 июля, согласно законодательству, запрещена аренда водоёмов в черте населённого пункта и вблизи него, — написал мужчина. — Возникает вопрос: распространяется ли этот запрет на водоём, что находится за пивзаводом возле деревни Ивановские Огородники? Арендатор обнёс водоём сеткой и никого туда не пускает. Там всегда ловили рыбу и можно было искупнуться. Это было одно из лучших мест — очень чистая вода, а сейчас — проблема».

«Прыг» и «прыг»

«Закон хороший сделали, что нельзя велосипедистам ездить по дороге, — рассказал случчанин Виктор, позвонив в редакцию. – Но как ехать по тротуару? Это в Минске выделены велодорожки. А у нас сплошные бордюры. Сколько раз случчане про это говорили и писали! Неужели у нас нельзя опустить все бордюры хотя бы по одной стороне вдоль улицы Ленина? Люди едут с работы, на работу. Мамы с колясками. И все с бордюра на бордюр «прыг» и «прыг». И люди падают, и коляски ломаются. Каждые 10-15 метров нужно прыгать. Решите наконец этот вопрос».

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Листы с расписанием валяются на земле

Минчанка Светлана Жуковская приехала в Слуцк к маме. Она поразилась, что одна из автобусных остановок «голая». «Пришла на остановку «Колледж» на «Сахарном», а остановки-то уже и нет как таковой, — написала Светлана. — Стоит ларёк, а рядом, на месте остановки, поставили роллет и наваренный железный каркас. При этом автобусы останавливаются как и раньше. А информационные листы с расписанием валяются на земле. Пассажирам негде спрятаться от солнца и дождя, так как навеса нет, а пожилым — негде присесть, так как скамейки тоже нет. Прошу, разберитесь в этом случае».

О прочистке ливнёвки

Случчанин Виктор обратил внимание, что после дождя улица Ленина в районе остановки «Рынок» затапливается. «В районе бывшего консервного завода есть ливнёвка, — рассказал мужчина. — Дождь пройдёт — и там вся дорога залита полностью. Есть же специальные машины, которые под давлением прочищают ливнёвки. Хотелось, чтобы своевременно это делали. Во вторник, 21 июня, там вообще было не проехать, всё залито».

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Памятник нуждается в уходе

Виктор Дашкевич, житель деревни Колодезное Копыльского района, обратил внимание, что постоянного ухода требуют могилы и памятник 199-ти жителям села, убитым в годы Великой Отечественной войны во время карательной операции. Памятник был установлен на средства граждан на местном кладбище. На его открытии в 2015 году  присутствовал Петер Деттмар, в ту пору – посол Германии в Беларуси.

Шум не даёт спать

Случчанин Андрей, житель микрорайона «Чехова», устал от шума возле учреждения общепита после 23 часов. «Вечером уже хочется тишины, отдохнуть, а от шума не могу заснуть, — пожаловался мужчина. – К кому ни обращаюсь, вопрос не решается».

Руководитель сменился, проблемы остались

После публикации статьи об Андрее Янчевском с отзывом на неё в редакцию позвонил Николай, давний и постоянный подписчик газеты «Кур’ер». Он обратил внимание, что, по его мнению, в статье об итогах работы председателя недостаточно затронуты вопросы из других сфер жизни района. Речь идёт, например, о благоустройстве дорожной сети, упорядочении автобусного движения, землеустройстве в районе, стиле работы представителей власти с населением. Он отметил, что многие проблемы решаются годами, руководителям они достаются «по наследству» и «по наследству» же передаются следующему председателю.

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