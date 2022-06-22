На прошлой неделе читатели «Кур’ера» делились наблюдениями, задавали вопросы, рассказывали о проблемах. Темы были разные: о водоёмах, высоких бордюрах, забытом памятнике, отсутствии остановки и другом. Читайте краткий обзор.

Люди не могут попасть на водоём

Случчанин Владимир Пинигин озадачен, что аренду водоёмов в населённых пунктах и вблизи них запретили, но попасть на озерцо, которое находится за бывшим пивзаводом, люди не могут. «С 29 июля, согласно законодательству, запрещена аренда водоёмов в черте населённого пункта и вблизи него, — написал мужчина. — Возникает вопрос: распространяется ли этот запрет на водоём, что находится за пивзаводом возле деревни Ивановские Огородники? Арендатор обнёс водоём сеткой и никого туда не пускает. Там всегда ловили рыбу и можно было искупнуться. Это было одно из лучших мест — очень чистая вода, а сейчас — проблема».

«Прыг» и «прыг»

«Закон хороший сделали, что нельзя велосипедистам ездить по дороге, — рассказал случчанин Виктор, позвонив в редакцию. – Но как ехать по тротуару? Это в Минске выделены велодорожки. А у нас сплошные бордюры. Сколько раз случчане про это говорили и писали! Неужели у нас нельзя опустить все бордюры хотя бы по одной стороне вдоль улицы Ленина? Люди едут с работы, на работу. Мамы с колясками. И все с бордюра на бордюр «прыг» и «прыг». И люди падают, и коляски ломаются. Каждые 10-15 метров нужно прыгать. Решите наконец этот вопрос».

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Листы с расписанием валяются на земле

Минчанка Светлана Жуковская приехала в Слуцк к маме. Она поразилась, что одна из автобусных остановок «голая». «Пришла на остановку «Колледж» на «Сахарном», а остановки-то уже и нет как таковой, — написала Светлана. — Стоит ларёк, а рядом, на месте остановки, поставили роллет и наваренный железный каркас. При этом автобусы останавливаются как и раньше. А информационные листы с расписанием валяются на земле. Пассажирам негде спрятаться от солнца и дождя, так как навеса нет, а пожилым — негде присесть, так как скамейки тоже нет. Прошу, разберитесь в этом случае».

О прочистке ливнёвки

Случчанин Виктор обратил внимание, что после дождя улица Ленина в районе остановки «Рынок» затапливается. «В районе бывшего консервного завода есть ливнёвка, — рассказал мужчина. — Дождь пройдёт — и там вся дорога залита полностью. Есть же специальные машины, которые под давлением прочищают ливнёвки. Хотелось, чтобы своевременно это делали. Во вторник, 21 июня, там вообще было не проехать, всё залито».

Памятник нуждается в уходе

Виктор Дашкевич, житель деревни Колодезное Копыльского района, обратил внимание, что постоянного ухода требуют могилы и памятник 199-ти жителям села, убитым в годы Великой Отечественной войны во время карательной операции. Памятник был установлен на средства граждан на местном кладбище. На его открытии в 2015 году присутствовал Петер Деттмар, в ту пору – посол Германии в Беларуси.

Шум не даёт спать

Случчанин Андрей, житель микрорайона «Чехова», устал от шума возле учреждения общепита после 23 часов. «Вечером уже хочется тишины, отдохнуть, а от шума не могу заснуть, — пожаловался мужчина. – К кому ни обращаюсь, вопрос не решается».

Руководитель сменился, проблемы остались

После публикации статьи об Андрее Янчевском с отзывом на неё в редакцию позвонил Николай, давний и постоянный подписчик газеты «Кур’ер». Он обратил внимание, что, по его мнению, в статье об итогах работы председателя недостаточно затронуты вопросы из других сфер жизни района. Речь идёт, например, о благоустройстве дорожной сети, упорядочении автобусного движения, землеустройстве в районе, стиле работы представителей власти с населением. Он отметил, что многие проблемы решаются годами, руководителям они достаются «по наследству» и «по наследству» же передаются следующему председателю.

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