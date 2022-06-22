В пятницу, 1 июля, в 18.00 в студии йоги «Маленькая Будда» пройдёт встреча с психологом Юлией Зенюк. Тема будет посвящена отношениям с детьми – «Мой ребёнок – моё отражение». Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Организатор встречи — женский проект Lampa.

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Чтобы прийти на встречу, заполните анкету.

Психолог расскажет про стадии развития ребёнка, объяснит его поведение, где оно на вред, а где потребность, и какое оно, здоровое наказание. А также Юлия ответит на вопросы, касающиеся темы воспитания детей.

С собой иметь лист бумаги и ручку.

Для кого эта встреча

Прийти на мероприятие могут все желающие: не только мамы, но и те, кто планирует ими стать, а также психологи, воспитатели, няни и другие, кто контактирует с детьми.

Что получают участницы встречи

Базовую необходимую информацию, которая нужна каждому родителю. Например, как наказывать ребёнка, чтобы отношения шли на положительный результат, а не уходили в агрессию, насилие, обиды, отдалённость, что нужно ребёнку на каждой из стадий его развития.