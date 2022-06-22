«“Вот твои большевики, драпают!”, — кричит бабушка». Дневник мальчика из-под Слуцка, который встретил войну в 14 лет

Случчанину Михаилу Тычине было 14 лет, когда началась война. В то лето он пас лошадей в родной деревне в Весейском сельсовете, чтобы подзаработать и поехать в техникум. Через годы, уже будучи опытным журналистом, 36-летний Михаил написал дневник от лица себя прошлого, того мальчишки-пастуха.

Во всех подробностях он рассказал, как в наш край приходила страшная беда, масштабы которой сперва никто не мог и представить себе. Он без утайки вспомнил, как простые люди мародёрствовали, как многие поначалу не боялись «чистых красивых» немцев, как бежали на восток деморализованные красноармейцы.

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Дневник Михаила Адамовича «Кур’еру» передала его дочь Галина Ванкевич. Мы публикуем часть из него, где описываются первые десять дней войны.

22 июня 1941 года

5 часов утра. Мать будит меня, чтобы я гнал лошадей на пастбище. Хочется спать. Наскоро моюсь и иду к конюшне. День солнечный, тёплый. Табун у меня небольшой — штук двадцать пять лошадей. Мне пишут трудодень с четвертью в день. За лето подработаю, а осенью думаю идти учиться в Бобруйский автотехникум. Документы уже собрал.

Часов в 9 утра в сторону Слуцка проплыла девятка «СБ». Спустя минут 15 — ещё девятка. Потом одна за другой звенят в воздухе эскадрильи серебристых двухмоторных бомбардировщиков. Летят медленно, видно сразу — с нагрузкой. Но я ещё ничего не знаю. В 12 дня меня подменил брат. Завтракаю и время от времени выбегаю на двор — небо гудит от авиамоторов. Я насчитал 81 самолёт, который пролетел на запад. Туда же помчались чёрными точками тупорылые «И-16». Немного, штук шесть.

Война! О ней рассказывают пришедшие из Слуцка женщины. Мне радостно. Я в каком-то приподнятом возбуждении. Война в моём уме (14 лет!) представлялась так: наши войска идут победным маршем по Германии, о победах пишут газеты… Наверное, это будет интересное зрелище! Почему-то я тогда не замечал людских лиц, не прислушивался к вздохам и всхлипам женщин, не всматривался в мрачные и строгие лица мужчин.

После полудня самолёты стали возвращаться. Идут вразброс. Парами, тройками, но почти никто — девятками. Я снова считаю их, но останавливаюсь где-то на числе сорок.

Вечер. Похмурнело. На улицах группами стоят взрослые. Никто ничего не знает. В вечернем небе на запад пролетел самолёт. Он улетел на войну.

23 июня 1941 года

Утром говорят, что ночью немецкие самолёты стреляли из пулемётов, в Слуцке сбросили бомбы и уже убит парень. Я жалею, что проспал и ничего этого не видел. А небо опять бирюзовое, умытое, солнечное. Пахнут травы. Дышится легко.

Я гоню лошадей за село. Меня зовут и посылают в Повстынь за отцом. Ему пришла повестка в армию. Отец работает шофёром. Бегу в Повстынь. Отец заводит полуторку, сажает призывников, и мы едем в Слуцк. Останавливаемся возле нашей хаты. Отец завтракает, наскоро прощается с мамой и садится за руль. Я рядом с ним.

В моём сердце пробуждается тревога. Нет, это не интересная игра, а война. В деревнях — толпы людей. Слёзы, говор, белые платки, суровые лица. И яркое солнце над миром. В небе тихо. Ни одного самолёта. Навстречу нам движутся колонны военных грузовиков. Все спешат на восток. Но почему-то пустые. Самолёт У-2 на поле. Я первый раз вижу так близко самолёт.

В городе отец ссаживает меня, прощается за руку, будто до завтра. Я и сейчас не могу понять его равнодушия. Ни слезинки на лице, ни вздоха, ни слова! «До свидания» — и всё. Мне было очень больно.

В магазине получаю хлеб. Хожу по забитым беженцами улицам. Много военных, гражданских. Высоко в небе летает серебристый самолёт. Люди косятся на него. Чей он? Кто его знает. Может, и немецкий. Мальчишки показывают нашим лётчикам, что собрались возле автомашины, осколок немецкой бомбы с серыми зазубренными краями. Те улыбаются.

Вечереет. Иду пешком домой. Над шоссе барражируют два «ишачка» (самолёты «И-16» — Прим. ред.). Они делают виражи, с воем проносятся над притихшими сёлами и полями. Красный диск солнца медленно катится за горизонт. В воздухе пахнет пылью, травами, бензином. Будто и нет войны. Вечером не иду спать. Решил откараулить всю ночь. Хочется увидеть и услышать, как будут лететь немецкие самолёты. Садимся на лавке возле Алеся Малевича. Я, Стёпа Барановский и ещё кто-то из мальчишек.

Напрягая слух, мы ловим ночные шорохи и звуки. Где-то безмятежно каркают лягушки, поскрипывают сверчки. Мы же ловим звук самолётов. Под утро где-то в сторону Минска прожужжал самолёт. Устав от дежурства, иду спать.

24 июня 1941 года

Этот день останется в памяти навсегда — яркий, солнечный день третьего дня войны. Я распрощался со своими иллюзиями о войне как интересной игре. Она впервые предстала в своём грозном и зловещем облике.

Утро тихое, ласковое. Солнце ещё за лесом, а я с лошадьми в лесу. Небо гудит, звенит, рокочет. Стаи наших самолётов идут и идут на запад. Их очень много, я просто перестал их считать. После полудня в звенящий ровный гул наших самолётов врывается надрывистый, с перерывами — чужой. Первые взрывы бомб в сторону Слуцка и Малой Сливки. Но я не вижу вражеских машин — мешает лес. И вдруг в сторону деревни Заградье слышен этот надрывистый гул — гу-гу-гу! Я всматриваюсь в небо и вижу чёрный силуэт двухмоторного самолёта с прямым, как крест, хвостовым стабилизатором. Он летит в сторону Слуцка и вдруг — бум-бум! Пыль, дым. Это километрах в трёх от леса.

Стучит телега. Мой двоюродный брат Толя едет с Уречья — возил туда молоко в бидонах. Он возбуждён, глаза напуганы. Рассказывает о только что виденной бомбёжке.

С запада над лесом проносятся два самолёта и вдали где-то слышен треск пулемётов. В 4 часа дня меня подменили. Обедаю. Небо в это время всё в рёве самолётов. Они летят почти беспрерывно. Никто ничего не делает. Все на улице. Тревожно, будто перед грозой. Я беру на спину маленького братишку Витю (ему три годика) и иду тоже на улицу. Вдруг в бок Слуцка — пах-пах-пах! Будто кто-то бьёт доской по огромному листу железа. Целый каскад взрывов.

Вслед за этим на горизонте вырисовывается 18 чёрных точек. Немцы! Это были «Не-111» — двубортные тихоходные бомбовозы. Они идут развёрнутым строем не выше 1,5 — 2 км. Разворачиваются. На улице паника. Женщины кричат на мальчишек, чтобы не галдели, будто там, в самолётах, услышат.

Чёрные самолёты уходят в сторону Малой Сливы. Вот от одного из них оторвались три чёрные капли и быстро устремились к земле. Мгновение — и три синих султана вырастают на горизонте. Мы смотрим на них с удивлением, страхом и любопытством. Ленг-ленг! — долетает до нашего слуха. Пыль в той стороне. И ещё двойной ленг-ленг! Ушли самолёты. Никто не сделал по ним ни единого выстрела. Где же наши тупорылые истребители? Это я сейчас так думаю. Тогда не думал. Был поражён грозными всплесками бомб и только.

До вечера по улице пересуды. В небе всё чаще пролетают «фашисты». Мы определяем их по прямым хвостам и жёлтым концам плоскостей. Летят даже поодиночке. Но и наших «СБ» ещё много идёт на запад. Пока никто не знает, где фронт. Ходят слухи, что где-то выбросили десант. Вечером гул стихает. Сплю спокойно. А где-то в это время гибли тысячи солдат.

25 июня 1941 года

Ветреный солнечный день. Тихо, будто и нет войны. За день пролетело не больше девяти наших самолётов. Я хожу за лошадьми, ложусь на свежую изумрудную траву и смотрю в небо, на пробегающие облака. От них веет таким миром и спокойствием, что о войне и не думаешь.

Но вот в небе возникает свистящий звук. Он нарастает, буравит воздух. Я вижу четыре белых самолётика с тонкими фюзеляжами и короткими обрубленными крыльями. Они летят быстро, быстрее, чем обычно я привык видеть. Что-то подозрительно в этом стремительном полёте на восток. «Мессера!» — думаю я. От скорости этих тонких ос мне делается жутковато, какая-то тревога закрадывается в мою детскую душу.

Четвёрка растаяла в голубой дымке, и опять мирно шелестят клёны над нашей улицей.

Мой старший брат Толя ходил в Слуцк. Вечером рассказал о том, что в городе паника, люди грабят магазины, везде битое стекло. Поздно вечером в деревню прибежала с ребёнком на руках Шура Москвина. Она с мужем жила в Западной. Муж её — офицер Советской Армии. Плач. Рассказы об ужасах отступления, о бомбёжках, об убитых женщинах и детях. Постепенно я начинаю понимать, что такое война.

26 июня 1941 года

Прошло уже 23 года, но этот день помнится как вчерашний. Он вошёл в память настолько зримо, полно, потрясающе, что я постараюсь восстановить его во всех деталях. В этот день война достигла своего наивысшего накала. Враг имел успехи и быстро двигался на Восток. Этот день ворвался в тысячи и тысячи семей, которые не ждали бури, для кого всё это было так неожиданно и странно.

… Зной с самого утра. Парит. На рассвете бомбили Слуцк. Там ещё что-то горит и чёрный султан дыма затмевает небосвод. А самолёты гудят и гудят. Я уже их не считаю и не провожаю любопытным взглядом: «Наш или не наш?»

Но мы, мальчишки, уже умеем определять немецкие самолёты. Концы крыльев жёлтые, на них чёрные паучьи кресты, гудят с перерывом — гу-гу-гу — значит «немец». Но ещё много и наших «СБ». Кстати, других типов наших самолётов я почему-то не видел, если не считать «УТ-2»…

Лошади мирно щипают траву среди ольшаника за кладбищем. Я там же выбрал себе наблюдательный пункт, у дороги. От моего взора не ускользает ни одна деталь. Вот едут на повозках еврейские семьи. Бедный скарб. Черноголовые детишки. Испуганные и растерянные взгляды взрослых.

Вот идут две женщины-беженки. Услышав рёв пролетающего самолёта, они падают ниц к берёзе и что-то бормочут. Мне смешно.

Часам к 12 дня потянулись группами и в одиночку наши бойцы. Усталые взгляды, пыльные, просоленные потом гимнастёрки. У всех — винтовки-трёхлинейки. Пыль. Зной. А они идут и идут. И всё на Талицу, в лес.

Я бегу на улицу. Возле бабушкиного дома я останавливаюсь от неожиданных звуков, долетающих со стороны Слуцка. Похоже, что бьют из пушки. Там уже встаёт чёрно-синяя стена дыма. Чувствуется приближение чего-то неотвратимого. «Вот твои большевики, драпают, а ты говорил, что мы сильнее всех!» — язвительно кричит мне в ухо бабушка. Я не пойму, чего в её словах больше: досады или язвительной радости от случившегося.

Я опять иду в конец деревни. Лошадей почему-то не бросаю. Война-войной, а я пастух и должен выполнять работу честно. Всё гуще цепь идущих на восток бойцов. Теперь ясно: это бегство, отступление. Кто-то бросает: «Немец уже в Слуцке».

На краю села останавливается группа красноармейцев. У молодого солдата-туркмена (или узбека) пуля разворотила кисть. Кровь запеклась большими комьями. Он стонет и второй рукой поддерживает раненую. Акушерка Надя Барановская делает солдатику перевязку. Он морщится от боли и тихо стонет. Первый увиденный мною раненый. «Возле Весеи спикировал и обстрелял, гад», — слышится скупой рассказ.

А в тёплом ласковом небе уже вовсю шмыгают «Юнкерсы 88» и «Мессера». Наших всё меньше и меньше. Вот на Набушевский аэродром пикируют «Мессеры-110». Чёрные двухмоторные машины с раздвоенным килем. Слышны взрывы и пулемётные очереди. Их авиация работает чётко, напористо. Если бы нам такую тогда!

По улице на лошади едет солдат. Он в шинели и каске. Оглядывается на небо, прячется под клёнами. В кустах два солдата прилегли, достали четвертинку, распили, закусывают консервой. «Всё равно нам труба, Ваня», — слышу их говор.

Выхожу на дорогу. Отчётливо слышна пальба из пушек. Пожар в сторону Весеи. Там шныряют «Мессера» и «Юнкерсы», размеренно бьют пушки. И тут я всем нутром осознаю, что это конец моему детству, учёбе, незабываемым и волнующим школьным дням. Под грохот пушек я плачу, размазываю по лицу слёзы. Мои губы шепчут что-то прощальное, будто я расстаюсь с чем-то родным и очень близким. А в затянутом дымкой небе плывёт на запад серебристая девятка «СБ». Их звенящий гул ещё большей болью и жалостью отдаётся в моём сердце. Я готов разрыдаться.

Но в это время страшный взрыв в сторону Уречья потряс всё вокруг. Там взметнулся чёрный столб дыма — взорвали нефтехранилище. Над деревней Талица Воздушный бой. Наш «И-16» сбит и чёрным факелом упал за лесом.

Идут солдаты. Мокрые. «Вброд переходили речку». Русский окающий говор. Кадровики. Угрюмые суровые лица. Я тогда многого не понимал, почему эти смелые ребята вынуждены были бежать.

Слуцк горит ярким пламенем. Вечером в ту сторону небо кроваво-красное. Тишина. Слышны выстрелы на шоссе и рёв самолётов. К нам на улицу медленно опадают листки пепла. Ветер пригнал его из Слуцка. А ведь это 15 километров. Какова же там сила огня!

Мы ловим пепельные странички, пытаемся прочитать буквы, но серые листки рассыпаются на мелкие песчинки, как и наша мирная жизнь.

27 июня 1941 года

Хмурое утро. Тишина. Только в сторону Варшавского шоссе слышны пулемётные очереди. Изредка пролетают немецкие самолёты. Наших не видно. В обед началась гроза. Чёрные громады туч закрыли горизонт, и казалось, что они пришли из Германии.

Часов в 15 дня вернулся отец. Он в гражданском, на чёрной кобыле. Говорит, его с группой мобилизованных отправили в Синявку за машинами. Но в пути дорогу перерезали немецкие танки. Вернулись. Возле Безверхович наблюдали, как наш самолёт атаковал колонну гитлеровцев. Сжёг две автоцистерны и ушёл невредимый.

«На 95 км в Слуцке немцы с пулемётами стоят», — говорит отец.

Пополудни в сторону деревни Калита слышалась частая стрельба. Ухали пушки, строчили пулемёты. Чёрные самолётики камнем падали вниз, скрывались за стеной леса и снова взмывали вверх. И так по несколько раз. Вслед за этим ухали взрывы.

Как стало известно, там был сильный бой. Немцы потеряли убитыми около ста человек, 2 танка, 8 автомашин. Но силы были неравны. Большие потери понесли и наши военные. Это был первый крупный бой на территории района.

К вечеру всё стихло. Ходил на торфопредприятие «Факел». Все разбежались. Накануне был фильм «Семеро смелых». Брошена аппаратура. Мальчишки разбросали ленты. Одну и я взял (потом разглядывал юную Тамару Макарову и поражался её красоте).

В синей дымке плывут «Не-111», почти касаясь верхушек деревьев. Чувствуется, что фронт ещё не далеко. Но уже ни для кого не секрет, что наши ушли. Что же будет дальше? Как жить? Никто не знает.

В лесу нашёл ручной пулемёт Дегтярёва. Прячу. Авось пригодится.

28 июня 1941 года

Солнце. И звон «Мессершмиттов». Они идут стаями, сверкая на солнце своими тонкими, с жёлтыми ободками, фюзеляжами. Носы пригнуты. Скорость чертовская. За день в сторону Бобруйска прошло не меньше двухсот самолётов.

Я лежу в кустах, сон смыкает глаза. Лошади, которых я продолжаю пасти, мирно щиплют траву. Будто и нет войны. А самолёты воют и воют: «Гу-гу-гу-гу». Наших нет. А так хочется увидеть краснозвёздные «Ястребы»!

29 июня 1941 года

Воскресенье. Не чувствуется выходной. Пасу лошадей. Тишина. Под вечер сажусь на велосипед и еду в Поповцы. Толпы людей. В чём дело? «Немцы приезжали на мотоциклах. Такие молодые, чистые да красивые», — говорит с каким-то восторгом одна молодая женщина. Любопытные лица, оживлённые разговоры. «Он подошёл к Вале, снял с головы платок и — себе в карман. Вот уж покажет своей немке», — весело говорит молодая колхозница, как о каком-либо пустяшном факте. О грабеже — и ни капли обиды. До чего благодушен народ!

Немцев не застал. Еду в Мелешки. Вот и школа. Болью сжалось сердце при виде знакомых берёз и широких окон. Прощай школа! Прощай детство! Хочется плакать. Далеко в конце улицы виден мотоцикл и серые фигурки. Немцы! Но для колхозников они не враги, а скорее интересные экспонаты, «заморское чудо».

30 июня 1941 года

Отец запряг кобылу трофейную, и мы с ним и с мамой поехали в Слуцк. У нас нет ни хлеба, ни картошки, а там, говорят, люди разбирают склады, пока немцы не выставили охраны.

Возле Берёзовки в ямах вижу трёх или четырёх немцев с пулемётом. Дозор! Улыбаются. Лица не враждебные. Даже и не остановили нас. Сворачиваем на поплав и едем узенькой дорожкой. В кустах мотоцикл и отдыхающие фрицы. Их здесь человек 20. Упитанные рожи, засученные рукава, чистые, выбритые. Эти в боях ещё, видно, не были. А на шоссе, что в четырёх километрах, беспрерывно бегут автомашины. От Огородников сворачиваем на шоссе. Навстречу идут наши люди с военной амуницией: кто с хомутом, кто с вожжами, а кто тащит мешок обмундирования. Низко плывут огромные чёрные трёхмоторные «Ю-52». Их рёв звучит победно. Город тает в синей дымке. Там уже враг.

На шоссе рыскает на мотоцикле немец в сером плаще и серой каске. Его лицо сурово и непроницаемо. Где-то слышна стрельба. Группа колхозников осаждает склад. Второй немец грозит пистолетом. Мы взяли мешок пшена и мешок муки и поехали. После обеда отец потащил меня на Уречье. Немцев там ещё нет. Только два «Мессершмитта» барражируют над опустевшим местечком. Они то пикируют с рёвом до самой земли, и тогда видны красные лица лётчиков, то взмывают вверх и, прорезав тучу дыма от подожжённого нефтехранилища, вновь с воем устремляются к земле.

Захожу в магазин. Много людей. Берут что кому не лень. По полу разлито вино. Беру несколько пачек печенья, конфет, папирос и иду домой. В лесу встречаю своего двоюродного брата Анатоля. Он показывает мне винтовку и патроны. Заходим в лес и по разу палим в дерево. Нас настигает мой отец. Улыбается. А я думал, что нарвёт уши.

1 июля 1941 года

Целыми стаями плывут над деревней «Ю-52». Яркое солнце. Всё дышит летом и зноем. В лесу нашли пять винтовок, в том числе одну десятизарядную. Стреляем. Хорошо бьёт. Летит «Ю-52». Прячемся в жите. Днём в деревню заехала немецкая машина. «Где, пан, фронт?» — спрашивает мой дедушка. «Смоленск, Рославль. Через четыре дня будем пить чай в Москве», — отвечает самодовольно немец. Все вздыхают. Где сейчас этот фриц? Скорее всего, он напился болотной жижи в лесах Подмосковья.

Всех удивляет хорошая экипировка солдат, машин. Всё сделано добротно. Видно, что к войне готовились давно.