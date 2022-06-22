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Андрей Заяц вернулся в бизнес

Известие о том, что 19 июня известный предприниматель Андрей Заяц опять открывает в Солигорске ресторан GUDZONE, обрадовало поклонников свежей и натуральной пищи. Поэтому ко времени открытия возле ресторана на Октябрьской было не протолкнуться. Корреспонденту «Кур’ера» Андрей Заяц сказал: «Благодарю своих друзей, коллег, родителей за поддержку, которая позволила вернуться в бизнес и развивать его на благо Беларуси».

Танками по внутреннему миру

Случчанка Евгения Тихая переехала из Слуцка в Киев больше года назад. Нашла жильё и работу, занялась повышением квалификации. Но все планы разрушила «спецоперация» России в Украине. Евгения, не давая оценок происходящему, рассказала «Кур’еру» о месяце жизни в военном Киеве, своих внутренних переживаниях и ощущениях.

«Химикатами душат со всех сторон»

Жители деревень под Слуцком негодуют, что сельхозпосевы местных хозяйств начинаются сразу у границы личных участков. Обработка угодий пестицидами и агрохимикатами портит посадки в личных огородах и сказывается на здоровье, утверждают сельчане. В Чижовке и Квасыничах побывал «Кур’ер» и посмотрел, что там происходит.

Топ-4: актуальные дизайны натяжных потолков в 2022 году

Если человек собирается приводить потолок в порядок, он сразу задумывается о выборе натяжного потолка. Сейчас это самый популярный и практичный вариант. Но какой дизайн и вариант освещения выбрать, чтобы это смотрелось актуально в 2022 году?

Як у Слуцку рэагуюць на беларускую мову. Асабісты досвед карэспандэнта «Кур’ера»

Я, карэспандэнт «Кур’ера» Алеся Белая, роўна месяц таму, 16 мая, стала карыстацца беларускай мовай не толькі ў сацсетках, але і ў сваім звычайным жыцці. Спадзяюся, што вам будзе цікава даведацца, з якімі рэакцыямі ад людзей у Слуцку я сутыкнулася.

Как старой мебелью обставить дом по-новому

Домик в деревне — это, конечно, хорошо, но вместе с его появлением возникает и масса забот. Одна из первых — чем обставить жилище. Семья из Слуцка нашла наименее затратный выход — использовать старую мебель, модернизировав её.

«Какой он молодец всё-таки!». 76-летний случчанин украшает территорию возле подъезда поделками из отходов

Десять лет 76-летний Александр Дузенко из Слуцка украшает территорию у своего подъезда весёлыми фигурками. Мужчина рассказал «Кур’еру», как увлёкся этим занятием и из чего делает поделки.