«Женщина увернулась от поезда, но вот что стало с её транспортом». Слуцкая милиция рассказала о ДТП с участием велосипедистов

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур’еру» про ДТП с участием велосипедистов и напомнил о правилах дорожного движения.

Происшествия

По словам Александра Семеновича, с начала года в Слуцком районе случилось 5 ДТП с участием велосипедистов. 20 марта в Гольчичах водитель автомобиля сбил ребёнка, который ехал на велосипеде. Ребёнок остался жив, но получил телесные повреждения.

Реклама

Слуцкий РОВД просит родителей уделять внимание тому, когда, как и где их дети катаются на велосипедах. Задача родителей — обеспечить безопасность детей.

В качестве примера беспечности взрослых велосипедистов Александр Семенович привёл случай, имевший место 10 июня на железнодорожной станции в Слуцке. Машинисту пассажирского поезда «Солигорск-Осиповичи» пришлось применить экстренное торможение, так как железнодорожные пути прямо перед составом пересекала женщина с велосипедом.

Поезд остановили, что само по себе — чрезвычайное происшествие, потому что из-за этого нарушается график движения на железной дороге и вообще наступают существенные последствия.

«К счастью, сама женщина успела увернуться от поезда. Но на фото вы можете увидеть, что стало с её велосипедом», — сказал замначальника РОВД.

Слуцкая милиция призывает граждан быть внимательными и бдительными на дорогах!

Правила дорожного движения на велосипедах, которые действуют сейчас

По ПДД Беларуси у велосипедистов уникальный статус – они не относятся к пешеходам, но им запрещено ездить и по проезжей части дороги.

Существуют требования, предъявляемые к велосипеду. Согласно п. 200 Главы 26 ПДД велосипед должен иметь исправную тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди – световозвращателем белого цвета, сзади – красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета.

Двигаться на велосипеде по дорогам общего пользования разрешается лицам, достигшим 14-тилетнего возраста. Лицам до 14-ти лет запрещается управлять велосипедом без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

Использование велосипедного шлема и другой защитной экипировки в ПДД никак не упоминается, а значит, носить шлем не обязательно (используется по желанию велосипедиста).

На велосипеде можно ездить по велосипедной дорожке в первую очередь, а при её отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий для безопасного движения пешеходов. Только при отсутствии указанных элементов дороги или же невозможности движения по ним (критическая ямочность, дорожные работы и т.д.) допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от её правого края (движения на велосипеде должно осуществляться попутно движению автомобилей).

При движении на велосипеде в тёмное время суток и (или) при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой (то есть спешиваться) и руководствоваться требованиями, предъявляемыми ПДД для движения пешеходов (сошел с велосипеда, стал пешеходом).

Проезжать проезжую часть можно, только если на дороге есть разметка, обозначающая пересечение проезжей части с велосипедной дорожкой. Если в этом месте нет пешеходного светофора, то в большинстве случаев сначала едут автомобили, а потом велосипедист (кроме случаев, когда автомобиль поворачивает направо или налево).

Запрещается двигаться на велосипеде в условиях снегопада и (или) гололедицы.

Новые ПДД для велосипедистов, которые начнут действовать в этом году

В конце 2022 года будут внесены изменения в Правила дорожного движения.

Велосипедистам разрешат не спешиваться на пешеходных переходах, но при условии, что они должны пересекать проезжую часть со скоростью пешехода, убедившись, что выезд на проезжую часть безопасен. Соответственно, нужно заранее снизить скорость при подъезде к переходу.

В жилой и пешеходной зонах велосипедистам разрешат двигаться по проезжей части, они будут иметь преимущества, но не должны необоснованно препятствовать движению автомобилей.

Велосипедисты будут обязаны надевать световозвращающий жилет в тёмное время суток при движении вне населённого пункта.

Разрешат движение велосипедов в снегопад и гололедицу. Запрет останется только на передвижение на велосипеде по проезжей части или обочине в такую погоду.

Исключат обязательную установку зеркала заднего вида на велосипед. Введут рекомендацию на использование шлема при движении на велосипеде.