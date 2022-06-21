Милиция рассказала о том, как у жителей слуцкого района воруют велосипеды (+видео кражи)

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур’еру» о том, как у случчан в июне воровали велосипеды и что делать, чтобы это предотвратить.

Какие велосипеды воруют чаще всего

«Я сам очень положительно отношусь к велосипедам, — признался Александр Семенович. — Люблю вечерние велопрогулки с семьёй. Сейчас в городе появилось очень много велосипедов. И стоимость их на сегодняшний день существенная. Но, к сожалению, о ценности своего железного друга люди вспоминают только тогда, когда его уже похитили».

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По словам замначальника РОВД, с начала 2022 года в Слуцкий РОВД поступило 28 обращений о кражах велосипедов.

Например, 8 июня 2022 года похитили велосипед, оставленный без присмотра вблизи спортивной площадки на улице Чехова в Слуцке.

17 июня с велосипеда, который находился возле 2-го подъезда дома №13 по улице Тутаринова в Слуцке, было похищено переднее колесо. Хозяин оставил этот велосипед на ночь пристёгнутым на улице. Уже установлено, кто совершил кражу.

На следующий день, 18 июня, украли велосипед из незапертого сарая в деревне Брановичи Слуцкого района. Он до сих пор не найден. Если у кого-то из наших читателей есть информация о местонахождении велосипеда, который на фото ниже, просьба сообщить об этом в милицию.

Как сохранить велосипед