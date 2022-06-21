Я не ожидала такого от Слуцкой библиотеки. Фото

Когда в моём списке к прочтению появилась книга из категории классической литературы, я первым делом отправилась на поиски в интернете. Тут у меня, как у любителя бумажных книг, возникли проблемы. Оказалось, что произведение редкое и найти его можно только в составе дорогостоящих сборников либо в электронном варианте.

Вот тогда я вспомнила о существовании в Слуцке библиотеки и направилась прямиком туда. В итоге ту книгу я так и не нашла, но ушла с целой стопкой других, не только классических, но и современных. Некоторые из них были настолько новые, что до меня их никто не читал. После этого я приходила ещё не раз и всегда находила что-то интересное для себя.

Из последней партии прочитанного мне понравился:

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— роман Стивена Кинга «11/22/63», который оказался совсем не ужастиком, каким я его представляла, и вошёл бы в мой топ-10 любимых книг, если бы я составила такой рейтинг;

— книга с красивейшей обложкой «Когда рассеется туман» Кейт Мортон, внутри наполненная таинственностью и драмой.

Поделюсь небольшой частью того, что привлекло моё внимание при новом визите. Что-то из этого я унесла с собой, но осталось ещё много.